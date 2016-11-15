به گزارش خبرنکار مهر، عبدالمجید مصلح صبح سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون اظهار داشت: فلسفه ایجاد دانشگاه‌های نوع اول تامین نیروی انسانی با کیفیت در حوزه‌های مختلف صنعتی، بازرگانی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها است.

وی افزود: بوشهر ذخایر طبیعی فوق عظیمی دارد؛ چه نفت و گاز و چه دریا و شاخص‌های ملی این را نشان می‌دهد که بوشهر دارای فرصت‌های فوق العاده‌ای است که هیچ کدام از استان‌ها با این مقیاس، این میزان ذخایر را در اختیار ندارند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس اضافه کرد: در اینجا نیروی انسانی توانمند و منابع با کیفیت بالا به کمک استان می‌آیند تا از این منابع استفاده کند و دلیل عمده توسعه نیافتگی ما در کمبود نیروی انسانی و میزان سرمایه‌گذاری در استان است.

مصلح با اشاره به روند کلی شکل‌گیری دانشگاه اظهار داشت: روند رشد دانشگاه به عنوان دانشگاه دولتی جامع نوع اول مطلوب نبوده و چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی در استان باید بازنگری و مورد تأکید قرار گیرد.

کمبود زمین در دانشگاه

رئیس دانشگاه خلیج فارس با بیان اینکه شاخص کشوری سهم دانشجویان برای برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت ۱۵ درصد است، عنوان کرد: میزان سهم دانشجویان استان در دانشگاه خلیج فارس طبق آمار سال گذشته، ۷.۵ درصد بوده که این آمار در مقایسه با شاخص کل کشوری بسیار اندک است.

وی افزود: اگر بخواهیم در حد متوسط کشور باشیم نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نوع اول به معنی دانشگاه روزانه، دولتی و آموزش رایگان در استان هستیم که در این عرصه هم از منظر ملی و هم از نظر استانی دانشگاه خلیج فارس مورد بی‌مهری قرار گرفته و به همین سبب این دانشگاه که البته با تاخیر احداث شده نتوانسته در تراز با دانشگاه‌های دیگر به سطح لازم برسد.

مصلح، کمبود زمین را مشکل دوم دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: میزان زمین اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز دانشگاه نیست و ما برای احداث خوابگاه‌ها، منازل هیئت علمی و غیره با مشکل مواجه هستیم و پراکندگی در سازمان‌ها باعث بالا رفتن هزینه‌های دانشگاه شده است.

کمبود زیرساخت‌های مناسب و عدم مشارکت خیرین

این مقام مسئول از مشکلات برای جذب اعضای هیئت علمی مناسب به دلیل کمبود زیرساخت‌های مناسب و عدم مشارکت خیرین و مردم برای توسعه دانشگاه نام برد و خاطرنشان کرد: ما در ارتباط با صنعت استان هم عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم، با وجود استقرار صنایع بسیار عظیم در استان نگاه حرفه‌ای و حمایتی از جانب متولیان صنعت استان نشده و اعتماد و شناخت نسبت به دانشگاه به دست نیامده است.

مصلح همچنین گفت: وضعیت ورودی‌های دانشگاه که خروجی آموزش و پرورش هستند مطلوب نیست و متوسط ضرایب دروس پایین‌تر از سطح کشوری است این امر منجر به پایین آمدن کیفیت ورودی و سختی کار ما در رقابت با تراز ملی شده است.

وی دیگر چالش مهم دانشگاه خلیج فارس را چنین مطرح کرد: مشکل دیگر بحث بدهی‌های انباشته دانشگاه است که به علت بحران‌های مالی اخیر کشور و از سال ۸۹ به بعد به‌وجود آمده است؛ رقم بدهی این دانشگاه معادل ۱۵ میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با بیان اینکه امسال پذیرش روزانه این دانشگاه دو برابر شده است، افزود: به‌خاطر اولویت‌ها و عقب نماندن دانشگاه از شاخص ملی پذیرش‌ها بالا رفته و مثل قبل سهم بومی ۶۰ درصد نیز لحاظ شده است.

افزایش کیفیت مقالات دانشگاه خلیج فارس

مصلح یادآور شد: میزان قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس در سال ۹۳ در رتبه ۳۲ کشوری، در سال ۹۴ رتبه ۱۹ و در بین دانشگاه‌های بزرگ کشور با شاخص بالای هزار نفر شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد رتبه هشت کشور را به دست آورده است.

همچنین برخی رشته‌ها مانند مهندسی دریایی دانشگاه خلیج فارس در همایش‌های دریایی به طور خاص مورد توجه بوده و رتبه برتر کشوری از آن دانشگاه خلیج فارس است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به جایگاه این دانشگاه در کیفیت مقالات دانشگاه خلیج فارس را در رده پنج دانشگاه برتر کشور خواند.

مصلح پروژه‌های دانشگاه خلیج فارس را شامل پروژه دانشکده معماری، دانشکده مهندسی و مجتمع فرهنگی رفاهی این دانشگاه نام برد و افزود: فاز یک دانشکده معماری به پایان رسیده و اکنون کارهای آموزشی در آن در جریان است.

دانشکده مهندسی به ۱۰ هزار متر زیربنا نیاز دارد

وی گفت: دانشکده مهندسی نیز که به ۱۰ هزار متر زیربنا نیاز دارد؛ فاز اول آن در مهرماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و مجتمع فرهنگی رفاهی که با مشارکت وزارت نفت در حال احداث است که پس از وقفه‌ای در سال ۱۳۸۹ از سال گذشته مجددا فعالیت خود را از سر گرفته است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس اظهار داشت: مرکز شتاب‌دهی نوآوری با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین تا ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

مصلح میزان پذیرش دانشجو در سه سال گذشته چنین اعلام کرد: در سال ۹۳ تعداد چهار هزار و ۶۰۴ نفر، در سال ۹۴ تعداد پنج هزار و ۴۲۸ نفر و در سال جاری شش هزار و ۳۱۲ نفر بوده است.

وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه خلیج فارس، اضافه کرد: انتخاب به عنوان پایلوت دانشگاه کارآفرین، احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه در فضای مناسب، اضافه کردن رشته‌های روان‌شناسی، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و محیط زیست دریا در مقاطع کارشناسی ارشد از جمله این دستاوردها است.