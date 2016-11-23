شهر اردبیل آماده بدرقه مداح بزرگ جهان اسلام است

حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از درگذشت مداح اهلبیت (ع) سلیم مؤذنزاده تصریح کرد: از روز گذشته تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم باشکوه خاکسپاری این چهره معنوی آغاز شد.
وی افزود: از صبح روز چهارشنبه چهره شهر با تبلیغات محیطی تغییر یافته و شهرداری اردبیل خود را در تأسف و تأثر شهروندان سهیم کرده است.
شهردار اردبیل به برپایی ایستگاههای صلواتی و بنرهای تسلیت در تمامی سطح شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: علاوه بر این تمهیدات لازم برای همکاری با پلیس راهور جهت اعمال محدودیتهای ترافیکی مسیر تشییع اندیشیده شده است.
لطفاللهیان به تدارک اتوبوسهای شهری برای انتقال علاقهمندان به حضور در مراسم تشییع خبر داد و تأکید کرد: از ساعاتی پیش اتوبوسهای شهرداری در میدان شریعتی برای انتقال شهروندان به بهشتزهرا مستقر شدهاند.
شهردار اردبیل از دست دادن سلیم مؤذنزاده اردبیلی را حادثه ناگواری برای شهروندان اردبیلی دانست و تصریح کرد: شهرداری وظیفه خود میداند که در گرامیداشت چهرههای فرهنگی از هیچ اقدامی کوتاهی نکند.
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