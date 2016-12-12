اساسنامه دانشگاه استاد فرشچیان نوشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد رجبی دوانی در خصوص تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان گفت: از اوایل پیروزی انقلاب اهالی فرهنگ و هنر در فکر ایجاد دانشگاهی بودند که از فرهنگ و تمدن ایرانی سخن بگوید.

وی ادامه داد: به آن امید، ابتدا جایی مثل حوزه اندیشه و هنر اسلامی راه اندازی شد که متاسفانه تغییر رویه داد و چیزی که می خواستیم نشد و سپس دانشگاه سوره را، راه انداختیم که آن هم مشابه سایر دانشگاه ها شد. برای همین تصمیم گرفته شد که دانشگاه دیگری داشته باشیم که اختصاصا به تجربیات هنر و فرهنگ ایرانی و اسلامی بپردازد.

رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای اسلامی افزود: استاد فرشچیان نیز همین دغدغه را داشتند و به همین خاطر بنا شد که با اسم استاد فرشچیان این هدف آموزشی را پیش ببریم و مرکز آموزش هنرهای اسلامی ایجاد شود.

وی ادامه داد: ولی هیچ مسئولی آن را مورد حمایت قرار نمی داد و پی هر یک از دولت های قبل که رفتیم اساسا این رویکرد را نداشتند و بعضی هم بحث می کردند که مگر هنر اسلامی وجود دارد؟ بعضی هم که می پذیرفتند در چند و چون آن بحث می کردند و مسائل اجرایی را بهانه می کردند و به جایی نمی رسید.

رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان روند های حقوقی طی شده است، گفت: اساسنامه دانشگاه را نوشتیم و بیش از ۷۰ استاد آن را بررسی و تایید کرده اند و به وزارت علوم هم فرستادیم و کارشناسان حقوقی مسایل را بازبینی کردند.

وی از سیستم آموزشی جدیدی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در داخل این دانشگاه تعلیم مبتنی بر شیوه استاد و شاگردی است یعنی این طور که دانشجو وقتی درسی را با یک استاد شروع می کند تا پایان دوره درس را با او می گذراند و استاد عوض نمی شود.

وی هم چنین تصریح کرد: نکته دیگر اینکه کسانی که در دوره ۴ ساله اول از این دانشگاه با موفقیت فارغ التحصیل شوند در دوره کارشناس ارشد خدمت بعضی از استادانی خواهند رسید که شاخص هستند و به شیوه خود، دانشجویان را آموزش می دهند.

رجبی دوانی افزود: یعنی ضمن اینکه می توانند کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه خود طی کنند شیوه ای موازی خواهد بود که حوزه استادان نام دارد و مثلا استاد فرشچیان حوزه ای خواهد داشت که عده ای را از بین آن هنرجویان انتخاب می کند و بعد آن ها را بالا می آورد.

رجبی در خصوص روند تاسیس دانشگاه گفت: دکتر نوبخت با وجود استقبال اعلام کرد بودجه نداریم و به سازمان میراث سپرده شد اما سازمان ها در حدی نیستند که دانشگاه راه اندازی کنند و باید به صورت مستقل در می آمد اما دولت این کار را هم تصویب نکرد.

وی اظهار داشت: بعد از آن شورای عالی انقلاب کار را پیش برد و زمانی که تصویب کرد دولت موظف بود به انجام و اجرایی شدن آن، که محدود شد به یکی از مراکز، در ابتدا جهاد دانشگاهی پیشنهاد شد و در نهایت به سازمان میراث سپرده شد.

وی ادامه داد: سازمان میراث نه به لحاظ مادی نه به لحاظ پژوهشی و نه اجرایی ظرفیت انجام این کار را ندارد.