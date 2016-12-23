به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش بین‌المللی مطالعات اسلامی در غرب با رویکرد انتقادی، روز گذشته با همکاری سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و جامعة‌المصطفی العالمیه (شعبه تهران) در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در دومین همایش بین‌المللی مطالعات اسلامی در غرب با ارائه نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) محسن الویری عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، سیداحمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، محمدمهدی باباپور و عباس احمدوند از اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، به ارائه سخنرانی پرداختند.

در این مراسم از پژوهش‌های شادروان مرتضی اسعدی نیز تجلیل به عمل آمد. دکتر شهره روغنی مدیر پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین (سمت) در سخنرانی خود در این بخش، ضمن تجلیل از اقدامات صورت گرفته، به سابقه آشنایی خود با دکتر مرتضی اسعدی و بحث درباره کتاب «مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان» پرداخت و خاطر نشان کرد: «با توجه به محتوای ارزشمند این اثر، انتظار می‌رفت که در جامعه دانشگاهی از آن استقبال زیادی شود. البته این کتاب برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی تدوین نشده بود و اثری تحقیقی و اصیل به‌شمار می‌رود که در واقع پایان‌نامه دوره دکتری مرحوم اسعدی است. اگر کسی این کتاب را به‌دقت مطالعه کند، به گنجینه‌ای از اطلاعات سودمند در این حوزه دست می‌یابد».

وی افزود: «دکتر اسعدی محققی پرکار بود و پرکاری او از پرخوانی‌اش بود؛ اطلاعات فراوانش در حوزه‌های مختلف جای تحسین داشت و این فراوانی دانش در آثار او موج می‌زند. گویی ایشان پند مولانا را که می‌فرماید: «کوشش بیهوده به از خفتگی» است، سرلوحه زندگی خود قرار داده بود و گاه تا ۱۹ساعت در شبانه‌روز مطالعه و تحقیق می‌کرد».

گفتنی است همایش بین‌المللی مطالعات اسلامی در غرب به دبیری مرضیه محصص عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و پت میرچلا، ارمال بگا و طیب علوی به عنوان پژوهشگر در این همایش حضور داشتند.