تعطیلی مدارس از شدت اضطرار آلودگی هوای تهران نکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شرایط آلودگی هوای تهران به رغم تعطیلی مدارس ابتدایی، در حد اضطرار قرار دارد و این در شرایطی است که دیروز نیز مدارس و ادارات تعطیل بوده اما شاخص آلودگی هوا ۳۰واحد افزایش یافته بود.

بر اساس گزارش این شرکت، نتایج اندازه گیری ایستگاه های سنجش کیفیت هوا نشان می دهد غلظت ذرات معلق در شرق تهران هم اکنون ۲ برابر حد مجاز است. ایستگاه شهرداری منطقه ۴ با شاخص ۱۹۴ آلوده ترین هوای پایتخت را طی ۲۴ ساعت اخیر داشته و آلاینده اصلی تهران همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است. همچنین ایستگاه های واقع در مناطق ۲۰، ۱۸ و ۲ آلوده ترین مناطق پایتخت از دیروز تا امروز ساعت ۸ بوده اند.

شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت در این گزارش به عموم شهروندان توصیه می کند امروز و تا پیش از وزش باد یا بارش باران از هرگونه تردد طولانی مدت در فضاهای عمومی خودداری کنند. اثرات آلودگی هوای امروز بر گروه های حساس نظیر کودکان، بیماران قلبی ریوی، سالمندان و بانوان باردار خطرآفرین خواهد بود.

پیش بینی کیفیت هوای فردا

مریم نادری مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس تحلیل داده های هواشناسی پیش بینی شده برای شهر تهران، با افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر روز جاری (شنبه)، در برخی ساعات وزش باد موثر (باد با بزرگی بین ۳ تا ۴ متر بر ثانیه) انتظار می رود.

همچنین با برقراری شرایط جوی ناپایدار از ساعات اولیه روز یکشنبه، بارش باران و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات پیش بینی می شود که نقش مؤثری در پراکندگی آلاینده ها خواهد داشت. با تداوم شرایط جوی ناپایدار در روز دوشنبه، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده انتظار می رود. همچنین طی دو روز آینده پارامتر دما به طور نسبی افزایش می یابد. طبق نتایج پیش بینی آلودگی هوا، طی روز جاری (شنبه) شرایط نامطلوب کیفی هوا همچنان برقرار خواهد بود و در روز یکشنبه با کاهش غلظت آلاینده ها، وضعیت کیفی هوا بهبود پیدا خواهد کرد.