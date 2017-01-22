مظنونِ حملات راکتی دو روز گذشته در استانبول بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ترکیه امروز فردی را به ظن دست داشتن در حملات راکتی به مقر پلیس در استانبول و یکی از دفاتر حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در عصر روز جمعه و شنبه دستگیر کردند.

بر اساس اعلام منابع پلیس ترکیه، وی از اعضای یکی از احزاب مخالف دولت بوده و توسط نیروهای امنیتی و پلیس در استان «تکردگ» (Tekirdag) واقع در شمال غرب این کشور بازداشت شده است.

این منابع در ادامه افزودند: گمان می رود که وی از عوامل حمله روز گذشته به خوروی پلیس در منطقه «اسنیورت» (Esenyurt) در استانبول نیز باشد.

لازم به ذکر است، یک فرد مسلح ناشناس روز گذشته به خودروی پلیس در استانبول شلیک کرد، رویدادی که سومین حمله جمعه و شنبه گذشته در این کشور به شمار می آید.

گفتنی است، این حمله مسلحانه تنها یک روز پس از حملاتی به مقر پلیس در استانبول و نیز دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در روز جمعه گذشته به وقوع پیوسته بود.