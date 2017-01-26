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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان خبر داد:

۶روستا در سیستان و بلوچستان تخلیه کامل شد/امدادرسانی به ۷۷۷۵ نفر

۶روستا در سیستان و بلوچستان تخلیه کامل شد/امدادرسانی به ۷۷۷۵ نفر

زاهدان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: در جریان بارندگی های اخیر در سطح استان شش روستا که در مسیر سیلاب قرار داشتند به طور کامل تخلیه شدند.

رسول راشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان بارندگی های اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان شش روستا که در مسیر سیلاب قرار داشت به طور کامل تخلیه شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ خانوار در این روستاها سکونت داشتند، افزود: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی در منطقه خوشبختانه این روستاها با توجه به احتمال خطر به موقع تخلیه شدند و خانوارها در محلی امن سکونت داده شدند.

وی گفت: تاکنون هزار و ۱۰۹ چادر امدادی، ۱۱ هزار و ۵۶۰ قوطی کنسرو، سه هزار و ۳۸۷ تخته پتو و مقدار لازم مواد غذایی و اقلام ضروری دیگر در میان آسیب دیدگان این حادثه توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی خوشبختانه میزان تلفات جانی در این حادثه بسیار ناچیز بوده است و در این مدت ۱۶۲ تیم امدادی مشتمل بر هزار و ۸۲۴ امدادگر و ۱۲۷ دستگاه خودرو کار خدمت رسانی را به هفت هزار و ۷۷۵ نفر سیل‌زده استان انجام داده اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۶۵ خودروی حامل سرنشین که در سیلاب گرفتار شده بودند توسط نیروهای هلال احمر استان سیستان و بلوچستان رهاسازی شدند.

وی گفت: همچنین در این مدت کمک های ارسالی از سوی جمعیت هلال احمر استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و سازمان امداد و نجات کشور به استان رسیده و در میان آسیب دیدگان تقسیم شده است.

کد مطلب 3888291

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    نظرات

    • یک ابرانی IR ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
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      پاسخ
      اینکه اونجا زندگی میکنن خودش جای سواله بعد هم رفتن وسط مسیل کاشانه کرده اند. نظرتون چیه؟ نمیشه این صد خانوار بروند یک شهر بزرگتر در همون منظقه ساکن بشن؟ مگر اونجا که ساکن هستند چیز خاصی داره؟

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