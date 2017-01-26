۶روستا در سیستان و بلوچستان تخلیه کامل شد/امدادرسانی به ۷۷۷۵ نفر

رسول راشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان بارندگی های اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان شش روستا که در مسیر سیلاب قرار داشت به طور کامل تخلیه شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ خانوار در این روستاها سکونت داشتند، افزود: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی در منطقه خوشبختانه این روستاها با توجه به احتمال خطر به موقع تخلیه شدند و خانوارها در محلی امن سکونت داده شدند.

وی گفت: تاکنون هزار و ۱۰۹ چادر امدادی، ۱۱ هزار و ۵۶۰ قوطی کنسرو، سه هزار و ۳۸۷ تخته پتو و مقدار لازم مواد غذایی و اقلام ضروری دیگر در میان آسیب دیدگان این حادثه توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی خوشبختانه میزان تلفات جانی در این حادثه بسیار ناچیز بوده است و در این مدت ۱۶۲ تیم امدادی مشتمل بر هزار و ۸۲۴ امدادگر و ۱۲۷ دستگاه خودرو کار خدمت رسانی را به هفت هزار و ۷۷۵ نفر سیل‌زده استان انجام داده اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۶۵ خودروی حامل سرنشین که در سیلاب گرفتار شده بودند توسط نیروهای هلال احمر استان سیستان و بلوچستان رهاسازی شدند.

وی گفت: همچنین در این مدت کمک های ارسالی از سوی جمعیت هلال احمر استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و سازمان امداد و نجات کشور به استان رسیده و در میان آسیب دیدگان تقسیم شده است.