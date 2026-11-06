سیدباقر سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، در بازه زمانی پنجشنبه ۱۴ آبان تا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی استان در وزرامحله محمودآباد با ۴۴ میلی‌متر ثبت شد.

وی افزود: پس از آن، تلوک قائمشهر با ۴۳ میلی‌متر، دشت‌ناز فرودگاه با ۳۷.۸ میلی‌متر، امیرآباد با ۳۷ میلی‌متر و قراخیل با ۳۳.۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران ادامه داد: همچنین در کلوده محمودآباد ۲۷ میلی‌متر، رامسر ۲۴.۶ میلی‌متر، ساری ۲۴.۴ میلی‌متر، آهنگرکلای بزرگ بابل ۱۱.۵ میلی‌متر و اسکندرکلا قائمشهر ۱۰.۱ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

سلطانی با اشاره به صدور هشدار زرد شماره ۲۸ هواشناسی، بر لزوم توجه شهروندان به توصیه‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد.

به گزارش مهر، بارندگی شب گذشته منجر به آبگرفتگی معابر و برخی محلات در مازندران شد.