قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین رقم دو سال اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، فائو اعلام کرد، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه ژانویه سال جاری میلادی به بالاترین رقم در دو سال اخیر رسید و انتظار می رود که این روند با سیر افزایشی و نیز بی ثباتی بیشتری در سال ۲۰۱۷ میلادی روبرو شود.

شاخص ارزیابی ماهانه بهای مواد غذایی در ژانویه نشان می دهد که تغییر قیمت در سبد غلات، دانه های روغنی، لبنیات، گوشت و شکر با میانگین رشد ۱۷۳.۸ واحد، بیشترین رقم از فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی را تجربه کرد.

البته به گفته عبدالرضا عباسیان، کارشناس ارشد اقتصادی فائو، یکی از دلایل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به نگرانی ها از سیاست های اقتصادی «دونالد ترامپ» در منطقه آمریکای شمالی بر می گردد که احتمالا تداوم بیشتر بی ثباتی در بهای مواد غذایی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد، بلاتکلیفی در اقتصاد جهانی در حال ایجاد مشکلاتی برای بازارهای بین المللی است، برای مثال مکزیک که غله خود را از آمریکا تامین می کرد در حال حاضر با مسائل بوجود آمده میان آمریکا و مکزیک، برای تامین غله خود با ابهام روبرو است.

عباسیان خاطر نشان کرد، رابطه میان روسیه و اوکراین که بعنوان صادر کنندگان بزرگ غلات محسوب می شوند می تواند تاثیر گذار باشد و منجر به افزایش بهای مواد غذایی و نیز بی ثباتی بیشتر قیمت آن در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی شود.

کارشناس ارشد اقتصادی فائو گفت: « ۹.۹ درصد افزایش بهای شکر در ماه ژانویه به دلیل کاهش عرضه این محصول توسط برزیل، هند، تایلند است که احتمالا این روند ادامه داشته باشد.»

البته فائو پیش بینی خود از تولید غلات جهانی را در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به ۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تن افزایش داده که این رقم بیش از مجموع برداشت گندم در استرالیا و روسیه است.