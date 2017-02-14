روز اول مذاکرات «آستانه» بدون پوشش رسانه‌ ای برگزار می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «غیرت عبدالرحمانوف» (Kairat Abdrakhmanov) وزیر خارجه قزاقستان با اشاره به برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در آستانه پایتخت این کشور برگزار می شود، گفت: در روز اول (فردا)، این نشست بدون حضور خبرنگاران و پشت درب های بسته برگزار می شود.

وزیر خارجه قزاقستان در ادامه گفت: تا کنون نمایندگان سوریه و روسیه به آستانه رسیده و انتظار می رود تا دیگر نمایندگان نیز تا ساعاتی دیگر به قزاقستان وارد شوند.

وی در ادامه تصریح کرد که قرار است ۵ مقام سازمان ملل نیز در این نشست حضور یابند.

این در حالیست که وزارت خارجه قزاقستان پیشتر درباره مشارکت ایران و روسیه در دور جدید مذاکرات آستانه خبر داده بود.

مذاکرات آستانه با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه ترتیب داده شده و دُور اول آن در تاریخ ۶ ژانویه در پایتخت قزاقستان برگزار گردید.