پرداخت سهم از سوی اعضای ناتو/تهدید به کاهش تعهدات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا امروز در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، این سازمان را دارای جایگاه ویژه ای در سیاست آمریکا خواند.

وزیر دفاع آمریکا در این نشست بار دیگر از درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از اعضای ناتو برای تلاش در راستای برآورده سازی اهداف هزینه ای این نهاد، سخن گفت.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد: این درخواستی منصفانه است که منتفعین از عالی ترین امنیت دفاعی در جهان باید سهم متناسب خود را از هزینه های مورد نیازشان بپردازند.

وی مدعی شد: آزادی نهایت چیزی است که ما در ناتو از آن دفاع می کنیم. مطمئنم که ما بار دیگر اثبات خواهیم کرد که در برابر شرایط متغیر واکنش نشان خواهیم داد.

مقام نظامی آمریکا در ادامه افزود: ما چنین اقداماتی را در گذشته نیز به انجام رساندیم و لذا می توانیم مطمئن باشیم که با یکدیگر در این مسیر گام برخواهیم داشت.

شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز در این باره اعلام کرد که وزیر دفاع آمریکا در نشست مذکور ناتو را از جایگاه اساسی در سیاست خارجی کشورش دانسته است.

«ماتیس» که برای شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل مقر این سازمان به سر می برد، گفت که اگر اعضاء تا پایان سال جاری میلادی تعهدات مالی خود را محقق نکنند، آمریکا نیز سطح تعهد خود را کاهش خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: بر عهده خود می دانم تا واقعیات سیاسی در آمریکا را به شما اعلام کنم. اگر شما به وظایف خود در حمایت تان از دفاع جمعی عمل کنید، آمریکا نیز تعهداتش را به این ائتلاف کاهش نمی دهد.