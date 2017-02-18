بازداشت ۲۶ نفر در رابطه با انفجار در «ویران شهر»/پ ک ک مسئول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سلیمان سویلو» (Suleyman Soylu) وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور تا کنون ۲۶ نفر را در ارتباط با خودروی بمب گذاری شده روز گذشته در «ویران شهر» باز داشت کرده اند.

وزیر کشور ترکیه در این رابطه گفت: خودروی بمب گذاری شده مذکور درست زمانی منفجر شد که یکی از نیروهای امنیتی متوجه پارک شدن این ماشین شده و قصد داشت با استفاده از اسلحه سرنشین آن را هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: این انفجار به ۱۴ ساختمان نیز آسیب رسانده است.

در همین رابطه، استانداری «شانلی اورفا» نیز در بیانیه ای «پ ک ک» را مسئول این حادثه اعلام کرد.

لازم به ذکر است، روز گذشته و در پی وقوع یک انفجار مهیب در ساختمان محل اقامت قضات و دادستان های ترکیه در شهری در جنوب این کشور، دست کم ۱۵۵ نفر زخمی شدند.

این انفجار در شهر «ویران شهر» در استان «شانلی اورفا» در نزدیکی مرز سوریه رخ داد. اکثر جمعیت این شهر را اَکراد و اعراب تشکیل می دهند.

گفتنی است، خودروی بمب گذاری شده در محوطه بیرونی مجتمع مسکونیِ محل اقامت قضات و دادستان های شهر «ویران شهر» پارک شده بود.