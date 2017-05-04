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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

دو بمب افکن ببر روسیه وارد حریم هوایی آلاسکا شدند

دو بمب افکن ببر روسیه وارد حریم هوایی آلاسکا شدند

دو بمب افکن دورپرواز توپولوف ۹۵ روسیه که قادر به حمل بمب های اتمی می باشند وارد حریم هوایی آمریکا در آلاسکا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، به گفته مقامات نظامی آمریکا در ساعات اولیه امروز برای اولین بار دو بمب افکن توپولوف ۹۵ (ببر) با اسکورت دو جنگنده فلانکر این کشور وارد حریم هوایی آمریکا شدند.

در پی ورود ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی امریکا در منطقه آلاسکا جنگنده های اف ۲۲ این کشور این هواپیماها را رهگیری کردند.

بنا بر این گزارش این اولین بار است که جنگنده های پیشرفته سوخو ۳۵ روسیه بمب افکن های راهبردی روسیه را اسکورت می کنند.

گفته شده است جنگنده های سوخو ۳۵ با خود سلاح حمل نمی کردند و وارد حریم هوایی آمریکا نشد.

کد مطلب 3970129
پیمان یزدانی

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