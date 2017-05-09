آغاز انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی/انتظار حضور گسترده مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مردم کره جنوبی امروز سه شنبه به پای صندوق های رای رفتند تا به فاصله ۲ ماه پس از برکناری «پارک گئون های»، رئیس جمهوری جدیدی را برای خود انتخاب کنند.

در حالیکه پیش بینی ها حاکی از حضور گسترده مردم در حوزه های اخذ رای است، اغلب نظرسنجی ها، از برتری ۳۵ تا ۴۰ درصدی «مون جائه این» نامزد حزب دموکراتیک در مقایسه با سایر رقبای حاضر در صحنه خبر می دهند.

این در حالی است که «آهن چول سو» نامزد حزب مردم، در جایگاه دوم بعد از وی تنها قادر به کسب حدود ۱۸ درصد از آراء خواهد بود.

حوزه های رای گیری در ساعت ۸ شب به وقت محلی بسته خواهند شد و نتایج هم تا حدود ساعت ۲ بامداد چهارشنبه اعلام می شود.

گفتنی است که مون مذاکره با کره شمالی را مقدم بر تحریم می بیند و حتی حاضر به گفتگو با «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور است. وی حتی وعده بازگشایی منطقه صنعتی مشترک بین ۲ کره را داده است که در پی آزمایش هسته ای سال گذشته پیونگ یانگ بسته شد.

مون همچنین تمایلی برای به چالش کشیدن آمریکا از خود نشان داده است و می گوید سئول باید استقرار سامانه موشکی تاد در شبه جزیره کره و تهدیدهایی که از ناحیه کره شمالی به همراه می آورد، مجددا بررسی کند.