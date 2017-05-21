۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

پیشرفت ۷۰درصدی ساخت موتورخانه و سرمایش و گرمایش حرم مطهر علوی

معاون فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات از پیشرفت حدود ۷۰درصدی ساخت مجموعه موتورخانه و سیستم گرمایش و سرمایش طرح توسعه حرم مطهر علوی با هدف افزایش رفاه حال زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، سید حسن خوشرو در جریان بازدید سیدنزار حبل المتین تولیت آستان مقدس علوی از روند پیشرفت طرح صحن و شبستان حضرت زهرا(س) گفت: با توجه به اختلاف دمای ۶۰ درجه‌ای شهر نجف در فصول مختلف سال، پروژه ایجاد فضای مناسب موتورخانه مرکزی و نصب تاسیسات سیستم گرمایش و سرمایش حرم مطهر در دستور کار ستاد بازسازی عتبات قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به وجود تجهیزات پراکنده در اطراف حرم و بر روی سقف بافت قدیم و نزدیک گنبد حرم  مطهر، لزوم ایجاد فضای جدیدی جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی بنای قدیم و متمرکز شدن تجهیزات احساس می‌شد.

خوشرو گفت: از این رو کار ساخت تاسیسات موتورخانه مرکزی صحن حضرت زهرا (س) از  ۳ سال قبل  در ۲ طبقه و با زیربنای ۶ هزار متر مربع در منطقه‌ای خارج از فضای صحن آغاز شد که اکنون نزدیک به ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: این موتور خانه برای رفاه حال زائران با ظرفیت تامین بالغ بر یکهزارتن هوای سرد در فصول گرم، ۲۰ میلیون کیلوکالری جهت تأمین گرمایش در فصول سرد و تأمین آب گرم  ۱۳۰۰ چشمه حمام و سرویس بهداشتی و همچنین  یک  پمپخانه جهت پمپاژ آب برای تأمین آب سیستم تهویه ، آب مصرفی ، آب خوراکی و سیستم آتش نشانی با ظرفیت ۷ هزار متر مکعب بر ساعت، طراحی و در حال ساخت است.

همچنین حامد امیری  جانشین  فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات در پروژه صحن حضر ت زهرا(س) در خصوص آخرین وضعیت این پروژه گفت: کار ساخت این صحن عظیم با تحویل بخشی از قسمت زیارتی به حرم مطهر علوی در فروردین سال ۹۵ وارد فاز تکمیلی شده و عوامل این کار با سرعت بالایی مشغول فعالیت جهت اتمام این مکان مقدس تا پایان امسال هستند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات با استفاده از فناوری روز و با در نظر گرفتن شرایط محیطی، به‌دنبال ایجاد مجموعه‌ زیارتی بی‌نظیر و مدرن جهت رفاه حال تمامی زائران به‌ویژه هموطنانی است که به اعتاب مقدسه مشرف می‌شوند.

براساس این گزارش، خیرین و هموطنان عزیزی که تمایل دارند در فیض توسعه حرم مطهر علوی مشارکت نمایند می توانند جهت پرداخت نذورات و کمک‌های نقدی از طریق درگاه پرداخت الکترونیک ستاد بازسازی عتبات عالیات به نشانی www.atabat.org  اقدام نمایند.

