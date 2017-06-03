روایت رهبری از سیره امام خمینی(ره) در یک مجموعه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «عبد صالح خدا» ۱۲ قسمت دارد و بر اساس بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.

مجموعه مستند کوتاه «عبدصالح» تولید مشترک گروه برنامه های تلویزیونی بسیج رسانه ملی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که محمد رضا هراتی تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته است.

این مجموعه با مضمون روایت خاطرات مقام معظم رهبری از سیره علمی و مبارزاتی امام خمینی(ره) از زبان ایشان تولید شده است. این مجموعه در ۱۲ قسمت تولید شده و برای پخش در اختیار شبکه های رسانه ملی قرار داده شده است.

در قسمت های مختلف این مجموعه مستند کوتاه خاطراتی از مقام معظم رهبری که بخشی از آن برای نخستین بار از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر می شود پیرامون وجوه علمی، مبارزاتی، اخلاقی، مردم گرایی و سلطه ستیزی امام خمینی (ره) آورده شده است.

تشریح ابعاد علمی، اخلاقی، عرفانی و سیاسی شخصیت حضرت امام (ره) در کلام رهبر معظم انقلاب، بازخوانی نحوه ارتباط و آشنایی آیت الله خامنه ای با حضرت امام (ره)، زنده نگه داشتن نام و اندیشه های حضرت امام (ره) و حفظ و صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اهداف ساخت این مجموعه مستند کوتاه بوده است.