ضرورت تقویت جایگاه محیط زیست در قوانین بالادستی

مدیرکل پیشین محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند ضرورت اساسی در مورد محیط زیست ایران وجود دارد که لازم است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کابینه بعدی برای تحقق آنها توجه، توان و اراده لازم را داشته باشد.

سعید یوسف‌پور افزود: واقعیت این است که محیط زیست هنوز در حکمرانی نظام جمهوری اسلامی جایگاه حاکمیتی واقعی خود را نتوانسته داشته باشد. شاید اگر بحران‌های محیط زیستی به این شدت فراگیر و گسترده نبود توجهات اخیر نظام به موضوع محیط زیست هم اتفاق نمی‌افتاد. یکی از انتظارات از رئیس سازمان همین است که برای ارتقاء جایگاه محیط زیست در حکمرانی پایدار تلاش مؤثر انجام دهد.

وی تقویت جایگاه محیط زیست در قوانین بالادستی و سایر قوانین مانند قانون بودجه سنواتی را از دیگر انتظارات مطرح نسبت به ریاست سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم دانست و گفت: دولت آقای روحانی محیط زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب بود و رویکرد دولت یازدهم در قیاس با سایر دولت‌ها بهتر بوده اما با توجه به وضعیت اکنون محیط زیست ناچیز به نظر می‌آید. به نظر می‌رسد در قدم اول باید سازمان متولی محیط زیست از نظر ساختار اداری، بودجه مورد نیاز، نیروی اداری و اجرایی مورد نیاز و رفع دغدغه‌های پرسنل به ویژه مشکلات معیشتی، تقویت شود.

این کارشناس و فعال محیط زیست ادامه داد: ایجاد ظرفیت‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های قانونی معطل مانده در خصوص ارتقاء فرهنگ محیط زیستی و آموزش‌های همگانی انتظاری بجا از رئیس سازمان است. همچنین تلاش برای حذف قوانین و مقررات مخرب محیط زیست یا مانع أهداف توسعه پایدار مانند قانون معادن به ویژه تبصره ماده ۲۵ این قانون و قوانین دیگر از این دست ضروری است.

یوسف‌پور تصریح کرد: حفاظت از سرمایه‌های ملی مانند سایت‌های فسیلی و غارها که مطابق قوانین مسئولیت‌هایی بر عهده سازمان قرار داده شده اما در عمل سازمان در بسیاری موارد توان لازم برای ورود به این موضوعات را ندارد.

وی بر ضرورت برخورد بدون مسامحه با مخربان محیط زیست در هر سطح و جایگاه تأکید کرد و گفت: استفاده از متخصصان داخلی و خارجی برای مطالعه و تدوین برنامه عملیاتی در مسایل مربوط به سازمان به ویژه در حوزه محیط طبیعی، ایجاد انگیزه برای پرسنل و کارشناسان متخصص سازمان و جلوگیری از انزوا یا خروج این نیروها از مجموعه سازمان و استفاده از فناوری‌های نوین در مقوله‌های حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت و پایش صنایع بخشی دیگر از انتظارات محیط زیستی از کابینه دوازدهم خواهد بود.

مدیرکل پیشین محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات اجرایی و معظلات موجود و ارایه به موقع اطلاعات و اخبار و ارتباط مؤثر با مردم از طریق رسانه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، ارتباط مؤثر با سایر أرکان قدرت و استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برون سازمانی برای حفاظت از محیط زیست و به کار گیری افراد متخصص، توانمند، متعهد و سالم در مناصب مدیریتی، با اولویت استفاده از نیروهای درون سازمانی نیز باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد.

یوسف‌پور ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از افراد توانمند متخصص، فارغ از جنسیت و وابستگی سیاسی گفت: داشتن توان و اقتدار لازم در مواجه با فشارهای سیاسی و لابی‌های قدرتمند سیاسیون و فعالان اقتصادی، توان برقراری ارتباط و تعامل با نهادهای محیط زیستی بین‌المللی و ارگان‌های متولی محیط زیست در سایر کشورها به منظور تأمین منافع ملی و پذیرش و ایفای نقش در مسایل جهانی و حضور به موقع در بحران‌های محیط زیستی کشور به منظور مدیریت مؤثر و کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از این بحران‌ها نیز باید از اولویت‌های دولت در انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از پژوهش‌های کاربردی در زمینه محیط زیست، ارایه گزارش مستمر در مورد اقدامات انجام شده در راستای وظایف قانونی و تلاش برای توان افزایی با حفظ استقلال تشکل‌های مردم نهاد را نیز به عنوان انتظارات بعدی خود از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کابینه دوازدهم عنوان کرد.

این کارشناس و فعال محیط زیست تصریح کرد: شاید ساماندهی فارغ التحصیلان رشته‌های محیط زیست از وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست نباشد اما از رئیس سازمان این انتظار وجود دارد برای اشتغال بیکاران این رشته از همه توان خود استفاده کند. همچنین لازم است سازمان تعامل لازم با وزارت علوم برای تعیین سهمیه جذب دانشجو در این رشته‌ها را فراهم کند.

یوسف‌پور ادامه‌داد: از سوی دیگر در پاره‌ای از زمینه‌های کاری محیط زیست عملاً متخصص کارآمد وجود ندارد مانند متخصص بیماری‌های حیات وحش، لازم است برای همه زمینه‌ها که این نقصان وجود دارد در سطح کشور شرایط در دانشگاه‌ها مهیأ شود و چنانچه در داخل کشوری ظرفیتی وجود ندارد با اعزام نیروها به خارج کشور یا دعوت از اساتید خارجی به داخل، نیروهای متخصص کارآمد تربیت شود.

وی افزود: در بسیاری از مشکلات و مسایل خلأ جدی نقشه و برنامه وجود دارد که می‌بایست سیاستگذاری مناسب، نقشه راه و برنامه عملیاتی-اجرایی جامع تهیه شود. همچنین عدم توجه به محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی دلیل عمده بحران‌ها و مصیبت‌های ایجاد شده است. اجرای عملی و واقعی اقتصاد سبز، حسابداری و حسابرسی سبز اصلی‌ترین راه برون رفت از چالش‌های بزرگ پیش رو است.

مدیرکل پیشین محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در کابینه دوازدهم خواست تبیین واقعیت‌های سرزمینی ایران به ویژه شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های محیطی در کلان حاکمیت و تلاش فوری برای برخی بحران‌هایی که می‌توانند تمامیت ارضی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد مانند موضوع مدیریت آب و پدیده گرد و غبار و… را در دستور کار قرار دهد.

یوسف‌پور تصریح کرد: اجرای کامل قوانین فعلی محیط زیست با همه کاستی‌های شان، مانند قانون مدیریت پسماند به ویژه در استان‌های شمالی و زاگرس مرکزی، استفاده مناسب از ظرفیت قانون یک در هزار فروش برای حل بسیاری از چالش‌های بخش صنعت و اجرای اهداف و تقویت صندوق ملی محیط زیست برای گره گشایی مسایل و مشکلات بخشی دیگر از خواسته‌های روشن فعالان محیط زیست از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کابینه دوزادهم است.

وی همچنین خواستار شد: فرو ریختن قبح استفاده کاملاً شفاف از توان مالی صنایع بزرگ در راستای حفظ محیط زیست در قالب پذیرش مسیولیت‌های اجتماعی این صنایع، پیگیری نهادینه شدن طبیعت گردی مسئولانه و ایفای نقش مؤثر و پر رنگ تر در این حوزه و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مانند آفرود و … تحت این عنوان نیز از خواسته‌های به حق فعالان محیط زیست از دولت دوازدهم است.

یوسف‌پور تأکید کرد: لازم است رئیس سازمان از تصمیم‌گیری تحت تأثیر احساسات به ویژه هیجانات مقطعی برخی گروه‌ها پرهیز کند. توجه به واقعیت‌ها، نظرات کارشناسان امر و خردگرایی، لازمه کار است. استفاده از همه ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت‌های برون سازمانی بخش آموزشی و فرهنگی کشور برای آموزش و تربیت شهروندانی با بینش محیط زیستی و فهم اکولوژیک نیز ضروری است چرا که بسیاری از تصمیمات مخرب محیط زیست در سطوح قانونگذاری و اجرا توسط افراد و مدیرانی اتخاذ شده که نه تنها دانش محیط زیستی نداشته‌اند حتی از بینش کافی در این زمینه هم برخوردار نبودند.

وی در پایان پاسداشت بزرگان و پیشکسوتان شهیر محیط زیست در مناسبت‌ها و مجامع رسمی برای معرفی و ایجاد انگیزه در بین همه کنشگران و فعالان محیط زیست و حمایت مالی و معنوی از انتشار کتب و مجلات تخصصی حوزه محیط زیست و تلاش برای تهیه کتاب‌های علمی و مرجع به روز رسانی شده را نیز از دیگر خواسته‌های فعالان محیط زیست از ریاست این سازمان در دولت دوازدهم دانست.