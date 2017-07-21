هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست در شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:‌ شب گذشته (پنجشنبه)‌ تعدادی از تروریست های وابسته به استکبار جهانی و سرویس های جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند با هوشیاری و قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه مواجه و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند.

این اطلاعیه می افزاید: ‌در این درگیری سه تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند، چهار تن زخمی و یک تن از تروریست ها نیز دستگیر شدند و مابقی آنها به آن سوی مرز فرار کردند.

بنابر این اطلاعیه در این درگیری یکی از پاسداران دلیر انقلاب اسلامی لشکر 3 حمزه سید الشهدا(ع) به نام سرگرد یاسین قنبری به درجه رفیع شهادت نایل آمد و یکی دیگر از رزمندگان اسلام مجروح شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است:‌ فرزندان ملت ایران در نیروی زمینی سپاه و سایر سازمان های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی اجازه عرض اندام به پیاده نظام های قدرت های استکباری و مرتجعین منطقه ای نخواهند داد و با هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت و آرامش میهن اسلامی را مورد تهدید قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.