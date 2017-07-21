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۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

قرارگاه حمزه سید الشهدا اعلام کرد:

هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست در شمال غرب کشور

هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست در شمال غرب کشور

قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست در درگیری دیشب رزمندگان اسلام با تروریست ها در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:‌ شب گذشته (پنجشنبه)‌ تعدادی از تروریست های وابسته به استکبار جهانی و سرویس های جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند با هوشیاری و قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه مواجه و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند.

این اطلاعیه می افزاید: ‌در این درگیری سه تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند،  چهار تن زخمی و یک تن از تروریست ها نیز دستگیر شدند و مابقی آنها به آن سوی مرز فرار کردند.

بنابر این اطلاعیه در این درگیری یکی از پاسداران دلیر انقلاب اسلامی لشکر 3 حمزه سید الشهدا(ع) به نام سرگرد یاسین قنبری به درجه رفیع شهادت نایل آمد و یکی دیگر از رزمندگان اسلام مجروح شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است:‌ فرزندان ملت ایران در نیروی زمینی سپاه و سایر سازمان های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی اجازه عرض اندام به پیاده نظام های قدرت های استکباری و مرتجعین منطقه ای نخواهند داد و با هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت و آرامش میهن اسلامی را مورد تهدید قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 4036642

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