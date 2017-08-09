آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سومین نشست علنی بهارستان در هفته جاری است، از دقایقی پیش و با حضور ۲۱۴ نماینده به ریاست علی لاریجانی در صحن مجلس آغاز شد.

بر اساس اعلام دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار امروز خانه ملت به این شرح است؛

۱-بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت در جنوب شرقی آسیا

۲-انتخاب یک عضو از کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی

۳-بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از پروژه انتقال آب از سد زولای سلماس به قره باغ

۴-بررسی طرح بخشی از آیین نامه داخلی مجلس

۵-بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی

۶-بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح