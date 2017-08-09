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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۷

با حضور ۲۱۴ نماینده؛

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سومین نشست علنی بهارستان در هفته جاری است، از دقایقی پیش و با حضور ۲۱۴ نماینده به ریاست علی لاریجانی در صحن مجلس آغاز شد.

بر اساس اعلام دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار امروز خانه ملت به این شرح است؛

۱-بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت در جنوب شرقی آسیا

۲-انتخاب یک عضو از کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی

۳-بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از پروژه انتقال آب از سد زولای سلماس به قره باغ

۴-بررسی طرح بخشی از آیین نامه داخلی مجلس

۵-بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی

۶-بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

کد مطلب 4054049

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