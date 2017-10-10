مخالفت با طرح جمع آوری کودکان کار به فرمانداری منتقل شده است

محمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جمع آوری کودکان کار و مخالفت های شورا ونهادهای مردم نهاد حوزه کودک به نحوه اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه "ان جی او" های فعال حوزه کودکان کار نسبت به اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان معترض بودند، لذا از مسئولان وزارت کار، استانداری، فرمانداری و سازمان های مردم نهاد فعال این حوزه دعوت کردیم در جلسه ای این موضوع را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: موضوع جمع آوری کودکان کار مورد بحث قرار گرفت و مباحثی که میان نمایندگان وزارت کار و استانداری مطرح شد شاهد اختلاف نظر در این موضوع بودیم. ادامه این روند با وجود اختلاف نظرها، امر قابل دفاعی به نظر نمی رسد.

وی ادامه داد: همچنین گزارش سازمان بهزیستی در طرح ساماندهی کودکان کار را دریافت و موضوع را از معاونت اجتماعی شهرداری و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران پیگیری کردیم که قرار شد این روند را مدیریت کنند و ما از این به بعد شاهد برخورد نامناسب با این کودکان نباشیم.

حق شناس همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک شورا و استانداری نیز گفت: قرار بود نشست مشترکی داشته باشیم که این جلسه به دلیل تغییر استاندار زمان اش تغییر کرد.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مباحث اجتماعی شهر تهران جزو اولویت های شورا قرار دارد، گفت: تمامی مباحث اجتماعی شهر تهران جزو اولویت ها و موضوعاتی است که در کمیسیون اجتماعی شورا مورد توجه است و با پیگیری لازم و هماهنگی دستگاه ها، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که فرماندار اعلام کرده است تاکنون مخالفتی با طرح جمع آوری کودکان نشده از سوی شورای شهر نشده و اگر شده به فرمانداری اعلام شود تا رسیدگی شود گفت: در نشستی که با موضوع جمع آوری کودکان کار برگزار شد، نماینده وزارت کار اعلام کرد که با این طرح موافق نیستند. البته نماینده فرمانداری نیز در این جلسه حضور داشت که احتمالا اطلاعات لازم به فرماندار تهران داده نشده وگرنه فرماندار مطلع می شد که وزارت کار با ادامه این طرح موافق نیستند.

به گزارش مهر، هفته گذشته فرماندار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعضی از اعضای شورای شهر تهران مخالف جمع‌آوری کودکان کار هستند، گفت: اگر موردی بوده است اعلام کنند تا بررسی شود.