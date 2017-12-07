داشتن تصویری صحیح از مشکلات حوزه زنان در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله ایران ۱۴۰۴ که با حضور بانوان فرهیخته و اعضای هئیت علمی دانشگاه های استان هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برگزار شد با تاکید بر اینکه باید تصویری صحیح و مشترک از مشکلات حوزه زنان داشته باشیم، عنوان کرد: داشتن تصویری صحیح از مشکلات حوزه زنان باید از اولویت ها باشد.

وی پیگیری مطالبات حوزه زنان و خانواده و حل چالش‌های حال و آینده آنان را با توجه به نیازه‌های جامعه زنان بسیار موثر دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: هر جامعه‌ای نیازمند تحول و اصلاحات منطقی و روبه رشد است و از اهرم‌های مؤثر برای ایجاد اصلاحات اجتماعی، بسترسازی مناسب برای مدیریت موفق خانواده است تا تحولات در کل جامعه بروز پیدا کند.

اکرمی با اشاره به نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، تصریح کرد: یکی از شاخصه ‌های توسعه یافتگی کشورها میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و باید گفت زنان، مدیران عاطفی خانواده‌ها هستند.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در این همایش، بیان داشت: اگر هدف و شعار در کشور ما توسعه است، توسعه انسانی باید در صدر همه برنامه ها قرار گیرد و توجه به نیمی از جمعیت کشور از مهمترین ها اولویت ها باشد.

زهرا یعقوب نژاد افزود: اولویت توسعه زنان به دو دلیل است اول این که شاخص های توسعه انسانی زنان در ایران جایگاه مناسبی ندارد و از طرف دیگر توسعه انسانی زنان بازده مضاعف داشته و علاوه بر شکوفایی استعدادها و خلاقیت های زنان به ارتقای فرهنگی جامعه و فرهنگ سازی آنان می تواند بسیار موثر باشد.

وی گفت: اولین و مهمترین گام در برنامه ریزی برای زنان، اراده و باور مسئولان اجرایی کشور، داشتن اهداف و راهبردهای روشن و نیز آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجود زنان در جامعه است.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان با اشاره به چشم انداز برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و سر فصل های اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم فناوری و نوآوری است که برپایه سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و با در نظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است.

یعقوب نژاد با بیان اینکه این سند با الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت مستقل از نظام سرمایه دارای جهانی تنظیم شده است، تصریح کرد: نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های کلان مرتبط با حوزۀ زنان و خانواده،‌ ارتقای نقش آفرینی زنان و استفاده از توانمندی آنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراهم نمودن زمینه های مناسب حقوقی و قانونی و اجرایی در راستای تحکیم و تقویت بنیان خانواده و جایگاه زن در آن، ایجاد محیط عادلانه برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها از مهمترین اهداف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در اجرای سند چشم انداز ششم توسعه است.