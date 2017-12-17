دبیر اجرایی مراسم اختتامیه جشنواره «جام جم» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، با حکم محمد احسانی دبیر چهارمین جشنواره تلویزیونی «جام جم»، ناصر کریمان به سمت دبیر اجرایی مراسم اختتامیه این جشنواره منصوب شد.

محمد احسانی از ناصر کریمان به عنوان دبیر اجرایی چهارمین جشنواره تلویزیونی «جام جم» خواست تا طراحی و تولید پیوست های برنامه ای لازم و بخش آرای مردمی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

ناصر کریمان کارشناسی ریاضی کاربردی است و پیش از این مدیر پشتیبانی، نظارت کیفی و بازرگانی سیما فیلم، مشاور انجمن سینمای جوان، مدیر شهرک سینمایی غزالی، مدیر گروه اجتماعی، گروه تفریحات و سرگرمی و قائم‌مقامی شبکه پنج را در کارنامه کاری خود داشت.

چهارمین جشنواره تلویزیونی «جام جم» با بررسی آثار شبکه های سیما در چهار بخش سریال، مسابقه، مستند و پویانمایی کار خود را آغاز کرده است و دهم بهمن ماه در مراسم اختتامیه بهترین های تلویزیون در این چهار بخش اعلام می شود.