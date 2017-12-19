جنایات آمریکا در عراق، سوریه و فلسطین بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه ی فرمانده سپاه سید الشهداء (ع) استان تهران با حضور سردار غیب پرور، سردار فضلی و مسئولین استان تهران از نهاد ها و دستگاه های کشوری، دانشگاهی و لشگری برگزار شد.

سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم اظهار داشت: خوشحال و مفتخریم که ما پاسداران و بسیجیان در ذیل توجهات حضرت سیدالشهدا (ع)، پاسداری از انقلاب اسلامی را انجام می‌دهیم و اگر عنایات سیدالشهدا (ع) و پیروی مردم از ایشان نبود، امروز انقلاب اسلامی جان نداشت. مردم در راه سیدالشهدا (ع) از بذل جان دریغ نمی‌کنند و این از صفات یاران امام حسین (ع) است.

وی افزود: انقلاب اسلامی تحقق آمال اولیای خدا است، زیرا آرزوی همه آنان ایجاد حکومت دینی بود؛ لذا خداوند به رهبری امام خمینی (ره) حکومت دینی به ملت ما عطا کرد و امروز نگهدار این هدیه بزرگ خداوند هستیم.

سردار غیب‌پرور تصریح کرد: امروز با رهبری امام خامنه‌ای عزیز در برابر دشمنی دشمنان کوتاه نمی‌آییم؛ البته باید خیلی ساده لوح باشیم که تصور کنیم دشمن غداری مانند آمریکا دست از دشمنی با نظام اسلامی بردارد. آمریکا دولتی است که به هیچ وجه نمی‌شود به آن اعتماد کرد، زیرا بی اخلاق، مستبد و زورگو است. نمونه دشمنی آن‌ها را در دفاع مقدس با پشتیبانی از صدام مشاهده کردیم. پس آن‌ها تا این انقلاب را از بین نبرند، دست از دشمنی خود با این انقلاب بر نمی‌دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: چند روز دیگر سالروز عملیات کربلای چهار و بعد از آن عملیات کربلای پنج است. یادمان نرفته که در این عملیات‌ها چه اتفاق‌هایی افتاد. حماسه رزمندگان در ام الرصاص، در پنج ضلعی و در آب‌گرفتگی بوبیان را نمی‌توان از یاد برد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با طرح این سوال که آیا کسی شک دارد که در جنگ هشت ساله دست آمریکا در حمایت از صدام و در دخالت در جنگ عیان بود و یا در حوادث بعد از جنگ تحمیلی آنها آرام ننشستند و به بلاد اسلامی دست‌اندازی کردند؟ گفت: از وقتی که آمریکا در افغانستان حضور پیدا کرد، تولید مواد مخدر در استان‌های این کشور که در جوار کشور ما قرار دارد، افزایش یافت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: مظلومیتی که اکنون متوجه مردم یمن است، آیا کار آمریکا نیست؟ بلایی که آمریکا سر مردم عراق، سوریه و فلسطین آورد بر کسی پوشیده نیست. تشکیل داعش و گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه کار آمریکا بود. دشمنی آمریکا تمام نشده و آنان روزی آرام می‌شوند که جامعه اسلامی را از اسلام و داده‌های انقلابی تهی کنند و به کمتر از این هم راضی نمی‌شوند.

سردار غیب‌پرور بیان داشت: در یک سو نعمتی بزرگ با عنوان انقلاب اسلامی و در سویی دیگر هجمه‌های کثیف مستکبران عالم قرار دارد؛ در انتفاضه اخیر فلسطین که به واسطه بیان آن جمله زشت رئیس جمهور بی مغز آمریکا رخ داد، روزی نیست که به دست کثیف صهیونیست‌ها چندین فلسطینی به خاک و خون کشیده شوند؛ در این میان هم‌پیمان آنان یعنی وزیر خارجه انگلیس با پر رویی به ایران می‌آید در حالی که جنایات‌های آنان برای همه مردم ما مشهود است.

وی تصریح کرد: به یُمن ایستادگی مردم، خداوند برکات خود را همچنان به مردم نازل می‌کند؛ به عنوان مثال آیا کسی فکر می‌کرد بساط داعش اینگونه جمع شود؛ جمع شدن اینگونه داعش معجزه و لطف خداوند بود.

سردار غیب‌پرور گفت: وظیفه ما در برابر دشمن ایستادگی در راهی است که انتخاب کرده‌ایم و این امر هم البته آسان نیست، زیرا هم صحنه دفاع سخت‌تر می‌شود و هم شرایط نگهداری انقلاب نسبت به دوران دفاع مقدس پیچیده شده است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی اقتضاء می‌کند تا در سنگرهای مختلف آماده پاسداری از انقلاب باشیم؛ از این رو در نظام اسلامی روزی که باور کنیم مسئولیت‌ها امانت است آن روز برای ما فرخنده و مبارک خواهد بود. البته این موضوع در سپاه و بسیج جا افتاده است.

سردار غیب‌پرور در پایان گفت: سردار نصیری که چند روزی است در سنگر دیگری یعنی سپاه حفاظت مشغول انجام وظیفه است، مسئولیتش در پهنای کشور است زیرا سپاه حفاظت با امنیت ملی کشور سر و کار دارد. سردار شاهچراغی هم که هشتاد ماه در کنار شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس بوده و بعد از جنگ نیز در گلستان، مازندران، مرکزی و سمنان فرماندهی کرده، امروز سنگربان جدید سپاه سیدالشهدا شده است.