تمهیدات مجلس برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش برنامه‏ ریزی، نظارت و منابع مالی لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۳۰ لایحه حمایت از معلولان مرکز آمار ایران را مکلف کردند در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

علاوه بر این با تصویب ماده ۳۱ مقرر شد به منظور شفاف ‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

همچنین با تصویب ماده ۳۲مقرر شد، در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳- رئیس سازمان

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر آموزش و پرورش

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر ورزش و جوانان

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴- نماینده تام‏ الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۵- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه ‏های ملی تشکلهای مردم ‏نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور

۱۷- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۸- نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

همچنین با تصویب تبصره ۱ نیز مقرر شد، افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

ب- رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون ‏ها بر حسب موضوع

علاوه بر این طبق تبصره ۲ مصوب شد دبیرخانه این کمیته در سازمان بهزیستی تشکیل خواهد شود.

همچنین طبق تبصره ۳ این کمیته مکلف شد هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

وکلای ملت با تصویب ماده ۳۳ مقرر کردند دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

نمایندگان با تصویب ماده ۳۴ مقرر کردند قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‏شود.

وکلای ملت با تصویب ماده ۳۵ مقرر کردند آیین‏ نامه‏ های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می ‏رسد.

همچنین طبق تبصره این ماده مصوب شد، مادامی که آیین ‏نامه‏ های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏نامه ‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.