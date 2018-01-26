به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ششم بهمنماه، نهمین روز سیوششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است که در این روز نمایشهایی در بخشهای صحنهای و خارج از صحنه اجرا میشوند.
نمایشهای صحنهای
سالن اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت بعد از ۲ روز آماده اجرای نمایشهای «پیانیستولوژی» از مشهد کاری از محمدحسن نیازی در ساعت ۱۹ و «ملانکولی» از فرانسه به کارگردانی فیلیپ کن ساعت ۲۱ هستند.
آرش دادگر با نمایش «اسب» ساعت ۱۸ و ۲۱ در کارگاه دکور تالار وحدت به جشنواره سیوششم تئاتر فجر میآید.
«شگ» کاری از کشور سوییس به کارگردانی لوسی ایندنز ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو اولین روز اجرای خود را در جشنواره دارد.
«یک بعلاوه دو» کاری از امیربهاور اکبرپور از شهرکرد نیز ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ در تالار سایه روی صحنه میرود.
«دوستت دارم ترکیه» به کارگردانی یلدا بسکین به مدت ۹۵ دقیقه در دو سانس ۱۶:۳۰ و ۱۹ نخستین روز اجرای خود را در جشنواره تئاتر فجر میگذراند.
«سفر به یک فلات چینخورده» کاری از گوستاوو سیریاکو از برزیل دومین روز اجرای خود را از ساعت ۱۵ در پلاتو اجرا آغاز میکند.
«آناکارنینا» به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر ساعت ۱۷ و ۲۰ اجرا میشود.
«کوکوی کبوتران حرم» نوشته علیرضا نادری و به کارگردانی افسانه ماهیان ساعت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان این تماشاخانه اجرا میشود.
«ابوبکر محمدی/ فاطمه محمدی» به کارگردانی جلال تَجَنگی در تماشاخانه سنگلج ساعت ۱۶ و ۱۹ اجرا میرود.
«و/یا/پرو/مته» ساعت ۱۶ و ۱۸ در تالار مولوی و «آیین دایرهزدایی از یک در گچمانده قفقازی» کاری از تویسرکان به کارگردانی سجاد طهماسبی ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۳۰ در تالار هنر اجرا میشوند.
«آیفون» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان در سالن انتظامی خانه هنرمندان و «زری سلطان» اثر جعفر دل دل از یزد در تالار حافظ میزبان مخاطبان هستند.
تمرین-اجرا
فاطمه معتمد آریا امروز در تئاتر آفتاب به تماشای اثر سامان ارسطو با عنوان «همان باش، که نیستی» مینشیند. این اجرا ساعت ۱۱ و ۱۵ به مدت ۵۰ دقیقه برگزار میشود. این نمایش پیش از این در سال ۹۵ با ۳۵ اجرا به روی صحنه رفته و در آغاز سال جاری به دعوت توماس اوستر مایر و کمپانی تئاتر شابونه در جشنواره فایند ۲۰۱۷ حضور یافت. انستیتو گوته آلمان به عنوان تهیه کننده این اثر، عنوان «مدرنیته ایرانی» را برای تنها نماینده تئاتر آسیا در برلین برگزید. «همان باش؛ که نیستی» در فروردین ماه امسال در شهر پاریس کشور فرانسه نیز روی صحنه کمپانی تئاتر «لا-نف» رفت.
بخش خارج از صحنه
نمایش «اِن اِی» که در حوزه کاربردی بخش خارج از صحنه حضور دارد با اجرای ساعت ۱۲:۳۰ در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر کار خود را در جشنواره آغاز می کند. نمایش «سایبان آرامش ما، مائیم» نیز که در همین حوزه است آخرین اجرای خود را در جشنواره ساعت ۱۱ در باغ کتاب دارد. این نمایش درباره کودکان کار است.
«آنکه گفت آری، آنکه گفت نه» نوشته برتولت برشت به کارگردانی هاجر عتیقی که در حوزه کاربردی بخش آفاستیج حضور دارد نیز از امروز اجرای خود را در پلتفرم دیگر واقع در مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملکالشعرای بهار، شماره ۳۰، آغاز میکند. این نمایش درباره بیماران اعصاب و روان است که در ۲ سانس ۱۵ و ۱۷ اجرا میشود.
«هجوم به تفسیر» کاری از نسیم احمدپور نیز با اجرای عوامل فیلم سینمایی «هجوم» شهرام مکری در تالار مشاهیر تئاترشهر در ساعت ۱۶ و ۱۸ اجرا میشود. این کار در قالب لکچر- پرفورمنس است و در آن شهرام مکری نویسنده و کارگردان فیلم «هجوم»، امیر اثباتی مدیر هنری و طراح صحنه و لباس، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری و بابک کریمی بازیگر درباره پروسه اجرای ایدههای خود در این فیلم صحبت میکنند.
نمایش «مرغان اینروزی» کاری از هادی کمالیمقدم، آخرین اجرای خود را ساعت ۱۵ در محوطه تالار وحدت دارد.
«آن ریسمان گسسته» به کارگردانی نسیم ریاضی دومین اجرای خود را ساعت ۲۱ در بنیان شارک دارد.
عرفان شیرنگی نیز سومین اجرای «مرگ» را ساعت ۱۷ در محوطه دانشگاه تربیت مدرس، برگزار میکند.
محوطه تئاترشهر از ساعت ۱۶:۳۰ با نمایشهای «تر، خشک، تفکیک «کاری از شیدا خانزاده از رشت، «بوکس» محمود فلاحی از مشهد، «چای تلخپهلو» از یزد به کارگردانی حامد مهریزیزاد و ستار وزیری یزدی و «کتو» کاری از آندریا نوشاد میزبان مخاطبان است. محوطه خانه هنرمندان هم با نمایش «مخاطب خاص» کاری از مریم نیکآئین از یزد و «جاده قیدار» کاری از شهریار بهاری و علی رضاپور از سنندج میزبان روز نهم جشنواره است. عمارت روبه رو نیز مانند برنامه روز گذشتهاش میزبان نمایشهای «نادیدنی یا هرطور شما دوست دارید» ساعت ۱۶ و «گردهمایی والدین» از گرجستان ساعت ۲۰:۳۰ است.
بخش فرااجرایی
پنجمین پنل بخش بینالملل جشنواره توسط هنرمند سوییسی، بریجت هلبلینگ به همراه قطبالدین صادقی و فارس باقری با موضوع «مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟» از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن امیرخانی خانه هنرمندان برگزار میشود.
دریس ورهوفن کارگردان هلندی نیز که امروز به اجرای نمایش «مناظر مجرم» در جشنواره پایان میدهد، ساعت ۲۰:۳۰ در گالری ایرانشهر واقع در خیابان عضدی، کوچه سپند، ششمین و آخرین پنل بخش بینالملل این دوره از جشنواره را برگزار میکند. موضوع این پنل تماشاگران تئاتر با عنوان «شاهد زیر ذرهبین» است. «مناظر مجرم» در آخرین روز اجرای خود از ساعت ۱۴ میزبان مخاطبان است.
حضور در این پنلها برای علاقمندان آزاد و رایگان است.
کارگاه «تمرینات غیرممکن» نیز امروز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر در پلاتو ۲ تئاتر شهر دومین جلسه خود را برگزار میکند. کارولینا مندونکا، هنرمند برزیلی این کارگاه را برگزار میکند.
همچنین دومین جلسه کارگاه «شجاعت» توسط هنرمند پرتغالی، آنتونیو پدرو لوپز از امروز ساعت ۳ شروع شده است و تا ساعت ۷ بعدازظهر در پلاتو ۲ تئاتر شهر ادامه مییابد.
یادآوری
۲ نمایش آفاستیج «منزل به منزل» از فرانسه در باغ کتاب و «ریموت تهران» محصول کمپانی ریمینی پروتکل در پارک شفق روز نهم جشنواره را هم آغاز میکنند.
اپرای عروسکی خیام نیز اثری از بهروز غریب پور همچون روزهای گذشته ساعت ۱۹ در تالار فردوسی میزبان علاقمندان است.
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