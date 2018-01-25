تالار وحدت و سالن اصلی استراحت می کنند/آغاز سفر به فلات چین خورده

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر امروز پنجشنبه ۵ بهمن و در هشتمین روز برگزاری خود میزبان آثار خارجی و داخلی در بخش های مختلف جشنواره است.

نمایش‌های صحنه‌ای

سالن اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت، در حال آماده‌سازی دکور نمایش‌ موزیکال «پیانیستولوژی» از مشهد و «ملانکولی» از فرانسه هستند. اجرای این ۲ نمایش از فردا آغاز می‌شود.

«شرتولوژی» از فرانسه اثری از ژروم بل، کارگردان مشهور فرانسوی در تالار سایه از ساعت ۱۶ پس از انجام دو اجرابه کار خود در جشنواره پایان می دهد.

«آکواریوم » سیامک احصایی که پیش از آغاز جشنواره با استقبال مخاطبان مواجه شد ساعت ۱۸ در تالار چهارسو اجرا می‌شود.

نمایش «سربسته از تهران» کاری از مجتبی کریمی ساعت ۱۶:۳۰ در تالار قشقایی به صحنه می‌رود.

«سفر به یک فلات چین‌خورده» کاری از گوستاوو سیریاکو از برزیل اجرای خود را از ساعت ۱۵ در پلاتو اجرا آغاز می‌کند.

«فهرست مردگان» رضا ثروتی نیز در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

«شنا در آتش» به کارگردانی رضا صابری از مشهد نیز ساعت ۱۸ در سالن سمندریان این تماشاخانه اجرا می‌شود.

«زیرزمین» نوشته آرش عباسی به کارگردانی بیژن مرادی از کرمانشاه ساعت ۱۶ در تالار مولوی و «کاش می‌شد منم بیام» نوشته کامران شهلایی و به کارگردانی محسن اردشیر از آمل ساعت ۱۶:۳۰ در تالار هنر اجرا می‌شوند.

«دی و بهمن شصت هزار و پنج» به کارگردانی سیاوش عالی پور از اهواز ساعت ۱۷:۳۰ در سالن انتظامی خانه هنرمندان و «سون‌سی» اثر مجتبی راوش از کازرون ساعت۱۷ در تالار حافظ میزبان مخاطبان هستند.

تمرین-اجرا

«بهارشکنی» تمرین اجرای فریبرز کریمی ساعت ۱۱ و ۱۵ به مدت ۵۰ دقیقه در تئاتر آفتاب اجرا می‌شود.

بعلاوه فجر

نمایش «من در پوست شیر هم نمی‌گنجم» بدلیل عدم توافق گروه و سالن ارغنون لغو شد. دیگر نمایش‌های بخش بعلاوه فجر، طبق برنامه اعلام‌شده اجرا می‌شوند.

بخش خارج از صحنه

نمایش «سایبان آرامش ما، مائیم» که در حوزه کاربردی بخش خارج از صحنه حضور دارد با اجرای ساعت ۱۲:۳۰ در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر کار خود را آغاز می‌کند و در ساعت ۱۹ نیز در محوطه تئاتر شهر اجرا می‌شود. این نمایش درباره کودکان کار است.

نمایش «مرغان اینروزی» کاری از هادی کمالی‌مقدم، که از دیروز اجرای خود را آغاز کرده است، ساعت ۱۵ در محوطه تالار وحدت مجددا اجرا می‌شود.

«آن ریسمان گسسته» به کارگردانی نسیم ریاضی از امروز ساعت ۲۱ اجرای خود را در بنیان شارک آغاز می‌کند.

نمایش «مرگ» به نویسندگی و کارگردانی عرفان شیرنگی، ساعت ۱۷ در محوطه دانشگاه تربیت مدرس، اجرا می‌شود.

«مناظر مجرم» به کارگردانی دریس ورهوفن، از ساعت ۱۴ تا ۲۲ میزبان تماشاگران خود در گالری ایرانشهر است.

نمایش «نرگس» کاری از حسین توازنی‌زاده هم امروز ساعت ۱۴ و ۱۶ در خانه‌ای قدیمی به آدرس خیابان انقلاب، بین تقاطع حافظ و میدان فردوسی، روبه‌روی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پلاک ۸۷۲ دومین روز جشنواره‌ای خود را می‌گذراند.

«نمایش گردهمایی والدین» به کارگردانی میخاییل چارکویامی از گرجستان که دو روز گذشته با استقبال مخاطبان روبرو شد در عمارت روبرو ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.

محوطه خانه هنرمندان از ساعت ۱۶ با نمایش‌های «گیلدخت» اثر آرزو علی‌پور از لاهیجان و «صادره از اروند (خین)» کاری از آبادان به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان و هیام احمدی میزبان مخاطبان علاقه‌مند به نمایش‌های خارج از صحنه است. «مخاطب خاص» کاری از مریم نیک‌آئین از یزد، «جاده قیدار» کاری از شهریار بهاری و علی رضاپور از سنندج و «موسیای آسیایی» به کارگردانی حامد مهریزی‌زاده از یزد به ترتیب در محوطه تئاتر شهر از ساعت ۱۶:۳۰ اجرا می‌شوند. «مخاطب خاص» پیش از اجرای محوطه تئاترشهر، در باغ کتاب ساعت ۱۱ نیز اجرا می‌رود.

عمارت روبرو نیز ساعت ۱۴ میزبان مخاطبان نمایش «دیدنی یا هرطور شما دوست دارید» است.

بخش فرااجرایی

چهارمین پنل بخش بین‌الملل جشنواره توسط هنرمند سرشناس ایتالیایی، جیورجیو باربریو کورستی، با موضوع «تئاتر معاصر ایتالیا» امروز ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود. علی شمس، نویسنده و کارگردان مستعد ایرانی، با کورستی در این پنل به گفتگو می‌نشیند.

حضور در این جلسه برای علاقمندان آزاد و رایگان است.

کارگاه «تمرینات غیرممکن» نیز از امروز ساعت ۱۰ صبح در پلاتو ۲ تئاتر شهر آغاز می‌شود. کارولینا مندونکا، هنرمند برزیلی این کارگاه را برگزار می‌کند. کارگاه «تمرینات غیرممکن» به مدت سه روز از ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر در جریان است.

همچنین کارگاه «شجاعت» توسط هنرمند پرتغالی، آنتونیو پدرو لوپز، از امروز ساعت ۱۵ در پلاتو ۲ تئاترشهر شروع شده و تا ساعت ۱۹ ادامه می‌یابد. این کارگاه نیز طی سه روز برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره ۰۹۱۲۷۱۶۶۳۲۲ تماس بگیرند.

۲ نمایش آف‌استیج «منزل به منزل» از فرانسه در باغ کتاب و «ریموت تهران» محصول کمپانی ریمینی پروتکل در پارک شفق که در روزهای اول جشنواره با استقبال مخاطبان روبرو شده‌اند، روز هشتم جشنواره را هم آغاز می‌کنند.

اپرای عروسکی «خیام» نیز، اثری از بهروز غریب پور، همچون روزهای گذشته ساعت ۱۹ در تالار فردوسی میزبان علاقمندان است.