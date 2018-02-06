مرمت ۱۷ کلیسا در ایران انجام شد/ تبدیل عصارخانه قره کلیسا به موزه

شرلی آودیان مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای ایران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: امسال حدود ۱۷ کلیسا غیر از کلیساهای که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، را مرمت کردیم، اکنون حدود ۷۰ درصد از مرمت این کلیساها انجام شده مانند کلیسای مشهد، چند کلیسا در سلماس، شیراز و... همچنین کلیسای آبادان را نیز با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند مرمت خواهیم کرد.

آودیان ادامه داد: کتاب مرجع کلیساهای ایران در حال طراحی است از هفت سال پیش اطلاعات مربوط به ۱۵۷ کلیسا را گردآوری کرده‌ایم امیدواریم کتاب تا قبل از سال نو منتشر شود جلد اول آن درباره کلیساهای ارامنه ایران و جلد دوم آن در باره‌ کلیساهای آشوریان است.

وی درباره مرمت کلیسای سنت استپانوس گفت: در حال حاضر نقاشی‌های داخل کلیسای سنت استپانوس را برای بازدید عموم مردم آماده می‌کنیم این مرمت از سال گذشته آغاز شد و تا اواخر اسفند ماه برای بازدید گردشگران نوروزی آماده خواهد شد. مرمت بخش محراب این کلیسا تا اواخر خرداد ماه سال دیگر طول خواهد کشید تقریباً مرمت داخلی کلیسا انجام شده و آماده بازدید مردم است. همچنین در نظر داریم تا نمایشگاه صنایع دستی این کلیسا را به همراه محوطه سازی اطراف انجام دهیم.

وی افزود: بخشی از فضای قدیمی قره کلیسا را نیز به دلیل اینکه سرما و یخبندان در این منطقه از کشور طولانی تر است، مرمت کرده ایم همچنین عصارخانه کلیسا نیز برای مرمت خواهیم کرد تا به موزه تبدیل شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای ایران بیان کرد: مرمت قره کلیسا در سه فاز انجام می شود این برنامه مرمتی را برای یک دوره ۵ ساله به یونسکو داده ایم فاز اول مرمت قره کلیسا انجام شده است و فاز دوم نیز از اردیبهشت سال آینده آغاز خواهد شد و تا آبان ماه طول می کشد البته باز هم این برنامه مرمتی بستگی به میزان بودجه ای دارد که در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اطراف قره کلیسا چند عبادتگاه کوچک وجود دارد که جزو پرونده ثبت جهانی هستند اگر اعتبار ما به حدی باشد که بتوانیم آنها را مرمت کنیم این کار نیز انجام خواهد شد ما از استاد کاران ارمنستان در کنار استادکاران ایرانی بهره خواهیم برد چون استادکاران ارمنی در حوزه مرمت سنگ تجربه زیادی دارند.