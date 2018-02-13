  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

ضمن حضور در برنامه های زنده

«دنگ شو» آلبوم «ای پی» منتشر می‌کند/ سفر به دنیای عاشقانه

«دنگ شو» آلبوم «ای پی» منتشر می‌کند/ سفر به دنیای عاشقانه

گروه موسیقی «دنگ شو» ضمن آماده شدن برای حضور در چند برنامه زنده که تاریخ آنها هنوز مشخص نیست در تدارک انتشار یک آلبوم «ای پی» تا پایان سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی هایی که توسط «دنگ شو» انجام گرفته این گروه تصمیم دارد تا پایان سال یک آلبوم «ای پی» منتشر کند.

طبق گفته دست اندرکاران اجرایی مجموعه «دنگ شو»، این آلبوم دارای فضایی متفاوت نسبت به کارهای قبلی گروه است و تمی عاشقانه و آرام دارد و می تواند برای مخاطبان کاری جالب توجه و دلچسب باشد.

گروه «دنگ شو» در کنار این فعالیت ها مدتی است مشغول پیگیری امور اداری و فنی انتشار بامجوز ۲ آلبوم سال های قبل گروه به نام های «دلتنگ شو» و «شیراز چهل ساله» است.

آلبوم «ای پی» معمولاً مینی آلبومی شامل چهار تا هفت قطعه موسیقی است و در مجموع بین ۲۵ تا ۸۰ دقیقه زمان دارند. این مجموعه ها معمولاً محتوای نسخه های مختلف یا ریمیکس هایی از یک یا چند آهنگ ویژه هستند و به صورت رسمی در دو حالت CD یا دیجیتالی به فروش می رسند.

کد مطلب 4224257
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها