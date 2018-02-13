به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی هایی که توسط «دنگ شو» انجام گرفته این گروه تصمیم دارد تا پایان سال یک آلبوم «ای پی» منتشر کند.

طبق گفته دست اندرکاران اجرایی مجموعه «دنگ شو»، این آلبوم دارای فضایی متفاوت نسبت به کارهای قبلی گروه است و تمی عاشقانه و آرام دارد و می تواند برای مخاطبان کاری جالب توجه و دلچسب باشد.

گروه «دنگ شو» در کنار این فعالیت ها مدتی است مشغول پیگیری امور اداری و فنی انتشار بامجوز ۲ آلبوم سال های قبل گروه به نام های «دلتنگ شو» و «شیراز چهل ساله» است.

آلبوم «ای پی» معمولاً مینی آلبومی شامل چهار تا هفت قطعه موسیقی است و در مجموع بین ۲۵ تا ۸۰ دقیقه زمان دارند. این مجموعه ها معمولاً محتوای نسخه های مختلف یا ریمیکس هایی از یک یا چند آهنگ ویژه هستند و به صورت رسمی در دو حالت CD یا دیجیتالی به فروش می رسند.