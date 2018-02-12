دستگاه های اجرایی مجاز به فروش دارایی های غیرمنقول شان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی اجازه دادند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی خود اقدام کنند.

در بخش درآمدی مصوبه امروز به دستگاه های اجرایی اجازه فروش اموال غیرمنقول داده شد و نسبت به هزینه این درآمد هنوز تصمیم گیری نشده است.