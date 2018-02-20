تشکیل کارگروه بسکتبال در شورای شهر گرگان/ اعتراض به غایبان جلسه

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان، شامگاه دوشنبه برگزار شد.

این جلسه که بررسی و راه های حمایت از تیم‌های بسکتبال گرگان را در دستور کار داشت با حضور مدیران و بزرگان بسکتبال و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

عدم حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان و نبود نماینده‌ای از طرف وی و همچنین نبود شهردار و اعضای شورا باعث اعتراض جمعی از اهالی ورزش حاضر در صحن شورا شد.

در ابتدا، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان، اظهار کرد: به دنبال تصمیم‌گیری خاص در خصوص تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و یس آل هستیم و امیدواریم در این جمع رهنمون‌های لازم داده شود.

محمدابراهیم جرجانی ادامه داد: وجود دو تیم بسکتبال از یک شهر در لیگ برتر ۹ تیمی بسیار ارزشمند است و این حضور به قوی شدن بسکتبال گرگان کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بسکتبال گرگان شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی دارد و از ورزش صِرف، جدا شده است، این ورزش علاوه بر تحرک، جامعه را تحت شعاع قرار می‌دهد.

ورزش سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان گفت: ورزش به حفظ بنیاد خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: خارج از نام و اسامی، این دو تیم برای مهم و ارزشمند هستند و در این جلسه نشست با بزرگان داریم که بدانیم چه کنیم؟ آیا گرگان ظرفیت دو تیم را دارد؟ چه بودجه‌ای برای آن‌ها نیاز است؟

جرجانی یادآور شد: کمک کردن به دو تیم با بودجه محدود شهرداری بسیار سخت است، چند نگاه متفاوت وجود دارد یا یک تیم مقتدر داشته باشیم که ترکیبی از هر دو باشد و یا تیم شهرداری یا هر دو را حفظ کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان با اشاره به بودجه ۲۲۰ میلیارد تومانی شهرداری گرگان که تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون محقق شده، گفت: نصف این مبلغ متعلق به هزینه‌های جاری است و در سال آینده هم محدودیت‌هایی وجود دارد.

یس آل برای بسکتبال کشور پشتوانه سازی می کند

فرهاد زحمتکش، مدیر فنی تیم بسکتبال گرگان در ادامه نشست اظهار کرد: بسکتبال در گرگان متعلق به شهرداری است و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده و خروجی نداشته است.

زحمتکش با بیان این‌که امسال بخش اعظم بازیکنان در قالب دو تیم قرار گرفتند، ادامه داد: تیم یس آل موقعیت خاص را طی کرد، چهار سال حضور در لیگ دسته یک تجربه‌ای خوبی بود و امسال وارد لیگ برتر شد.

وی با اشاره به این‌که تیم با مدیریت شخصی و علاقه وافر هدایت می‌شود، اضافه کرد: پراکندگی بسکتبال باعث شده که ما از هم جدا شویم که این اختلاف سلیقه است و به زودی برطرف می‌شود.

زحمتکش گفت: گرگان پایتخت بسکتبال ایران است اما هزینه بازیکنان و مربی ما کمتر از یک بازیکن بود.

وی با بیان این‌که تیم دیگر ما در لیگ دسته دو تا یک هشتم نهایی پیش رفت، اظهار کرد: نگاه تیم بسکتبال یس آل پشتوانه سازی برای بسکتبال گرگان و کشور است.

وی افزود: کمتر از سه میلیارد تومان به کار بسکتبال نمی‌آید، بسیاری از اهالی بسکتبال از خود مایه گذاشتند و برای تیم خرج کردند و مردم هم بسکتبال را می‌خواهند.

گرگان ظرفیت دو تیم بسکتبال را ندارد

محمدمهدی ایزدپناه یکی دیگر از بزرگان بسکتبال گرگان، گفت: اهالی بسکتبال باید واقع‌بین باشند، تیم بسکتبال شهرداری گرگان بسیار سرمایه‌گذاری کرده و این درست نیست به خاطر حمایت از یک تیم آن را از دست دهیم.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از روش تیم بسکتبال تبریز می‌توان نتیجه خوب گرفت، آن‌ها با کنار هم قرار گرفتن عوامل مختلف قهرمان شدند.

ایزدپناه با بیان این‌که گرگان ظرفیت دو تیم بسکتبال را ندارد، اضافه کرد: در لیگ حرفه‌ای بازی می‌کنیم و آن شرایط خاص خود را می‌طلبد.

در ادامه پیمان سید حسینی عضو هیئت مدیره تیم بسکتبال یس آل با بیان این‌که با ۷۰۰ میلیون تومان نمی‌توان تیم داری کرد، اظهار کرد: ادغام دو تیم مشکل را حل نخواهد کرد.

وی با اشاره به این‌که باید رقابت سازنده بین دوتیم ایجاد کرد، اضافه کرد: باشگاه خصوصی باید حمایت شود نه این‌که آن را حذف کرد.

حسینی ادامه داد: ما به دنبال اسپانسر هستیم و ۷۰۰ میلیون که برای کمک تعیین شده بسیار ناچیز است، ما به کمک شورا و شهرداری نیاز داریم و این کمک فقط پول نیست.

میراث ۶۵ ساله حفظ شود

پیشکسوت بسکتبال گرگان، اسدالله کبیر، همچنین در این جلسه، اظهار کرد: از دغدغه آقای جرجانی و خانم قدس ولی به خاطر چاره‌اندیشی در مورد تیم بسکتبال بسیار سپاسگزارم.

وی ادامه داد: ما دو برند در گرگان داریم یکی بسکتبال با سابقه ۶۵ ساله و دیگری ناهارخوران که چند سالی است که رونق یافته است.

کبیر افزود: برای بسکتبال، این برند و میراث شهر باید تلاش کرد تا متلاشی نشود، اگر بودجه محدود به آن اختصاص یابد شرکت نکردن ما در مسابقات بهتر از شرکت کردن است.

وی با بیان این‌که از گریان خارج شدن تماشاگران در موقع بازی بسیار ناراحت می‌شوم، اضافه کرد: آن‌ها یار ششم ما در بازی‌ها بودند و از آن‌ها تشکر می‌کنم.

کبیر با اشاره به این‌که بسکتبال گرگان در همه پست‌ها بازیکن کلیدی ندارد و این ما را با مشکل روبرو می‌کند، بیان کرد: برای کمک به بسکتبال فعلاً دو میلیارد و نیم کافی است و می‌توان در کوران مسابقات مصوبه کمک دیگری از شورا گرفت.

وی افزود: ادغام این دو تیم جایز نیست چون وضعیت بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان در ادامه جلسه ضمن تشکر از اهالی بسکتبال، اظهار کرد: در بودجه مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده و علاوه بر آن هم بخشی برای استعدادیابی در نظر گرفته شده است.

مهستی قدس ولی ادامه داد: باید کمک از ردیف دیگری تعریف شود و حداقل مبلغ هم باید دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد و درست مدیریت شود.

تقدیر از پیشکسوت بسکتبال گرگان

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان برای جمع‌بندی مطالب در پایان گفت: باید بودجه‌ای هم برای حمایت و نیازهای تماشاچی‌ها در نظر گرفت.

محمدابراهیم جرجانی همچنین بر روی مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حمایت از بسکتبال گرگان تأکید و از تشکیل کارگروه بسکتبال که پیگیر اسپانسر، بازیکن، تماشاچی و مربی باشد خبر داد.

وی ادامه داد: باید راهکارهایی به کار برد تا این مبلغ افزایش یابد و تمام تدابیر برای حمایت از این دو تیم در نظر گرفته شود.

همچنین در پایان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان با دادن لوح و هدیه ای از اسدالله کبیر به خاطر زحماتش برای بسکتبال گرگان قدردانی کرد.