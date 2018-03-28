حضور برنده خرس نقره ای «برلین» در جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «دولتوف» در بخش مسابقه بین‌الملل سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور خواهد داشت و کارگردان و طراح صحنه این فیلم نیز ضمن حضور در ایران کارگاه‌های تخصصی برای علاقمندانی از ایران و جهان برگزار خواهند کرد. همچنین آنها در مراسمی که پیش از نمایش فیلم شان در کاخ جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار می شود حضور یافته و درباره اثر خود صحبت می کنند.

«دولتوف» اولین بار در بخش رقابتی جشنواره برلین ۲۰۱۸ روی پرده رفت و در نهایت خرس نقره‌ای «دستاورد هنری برجسته» را نصیب النا اوکناپایا کرد که طراحی صحنه و لباس فیلم را انجام داده است.

اثر زندگینامه‌ای جدید الکسی جرمان جونیور ۶ روز از زندگی سرگئی دولتوف را به تصویر می‌کشد که یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های روس اواخر قرن بیستم است.

سرگئی دولتوف نویسنده‌ای در شهر لنینگراد سال ۱۹۷۱ است که در آستانه مهاجرت دوستش یوسیف برودسکی که بعدها جایزه نوبل ادبیات را برنده شد، قرار گرفته است. او مصمم است در کشورش بماند و زندگی معمولی را با همسرش النا و دخترشان کاتیا سپری کند. دست‌نوشته‌های دولتوف دایم از سوی رسانه رسمی رد می‌شود چون دیدگاهش نامطلوب ارزیابی می‌شود.

همکاری قبلی اوکناپایا با جرمان در درام علمی‌خیالی «زیر ابرهای الکتریکی» به عنوان اولین فعالیت سینمایی ثبت‌شده او در سایت «آی‌ام‌دی‌بی» است. این اثر در بخش رقابتی شصت‌وپنجمین جشنواره برلین حضور داشت و خرس نقره‌ای «دستاورد هنری برجسته» را به دست آورد، منتها با این تفاوت که آن سال این جایزه به مدیر فیلمبرداری اثر الکسی جرمان رسید. فیلمسازی که ماجراهای اغلب آثارش در دوران ژوزف استالین و جنگ جهانی دوم روی می‌دهد و این دوره زمانی را در شرایطی بحرانی تصویر می‌کند.

بیشتر فیلم‌های الکسی جرمان جونیور به صورت سیاه‌وسفید یا به شکل رنگ‌ورو رفته فیلمبرداری می‌شوند و برای همین از یک شمایل تیره‌وتار متمایز برخوردارند.

الکسی جرمان جونیور سال ۲۰۰۸ برای فیلم «سرباز کاغذی» در ونیز جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرده است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.