به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حاکی از آن است که علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانندگان مطرح موسیقی ایرانی همراه با منتخبی از نوازندگان دو ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در جام جهانی فوتبال روسیه به اجرای برنامه می پردازند.

انتخاب این دو هنرمند به عنوان خوانندگان قطعاتی برای همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی در حالی است که شنیده شده یک خواننده پاپ نیز به اجرای برنامه در حین برگزاری مسابقات جام جهانی می پردازد.

مجموعه منتخب ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی به رهبری شهرداد روحانی پیش از آغاز جام جهانی فوتبال روسیه به اجرای برنامه های مختلفی در مراسم بدرقه تیم ملی کشورمان در تالار وحدت تهران و ایام حضور این تیم در جام جهانی می پردازند.

این برنامه بر اساس تفاهمنامه بنیاد رودکی و فدراسیون فوتبال اجرا می شود. در این تفاهمنامه قرار است با محوریت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران کارهای مهمی در حوزه فعالیت های فرهنگی هنری پیش از آغاز جام جهانی صورت پذیرد. ضمن اینکه قرار است در روزهای منتهی به اعزام تیم ملی با حضور اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان و بزرگان فرهنگ و هنر در تالار وحدت آثاری اجرا شود.

علی اکبرصفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی اسفند ماه سال گذشته در جریان نشست خبری خود اعلام کرد: ترکیبی از دو ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران، ۲۵ و ۳۰ خردادماه و ۴ تیرماه شب قبل از بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال در سه شهر اجرا خواهد گذاشت ضمن اینکه تمام قطعات اجرایی ایرانی خواهند بود.

وی توضیح داد: طبق تفاهمنامه با فدراسیون فوتبال تولید سرود رسمی اعزام تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی روسیه با بنیاد رودکی خواهد بود که به شکل ارکسترال با ترکیبی از دو ارکستر به رهبری شهرداد روحانی اجرا می‌شود. ما تیم‌هایی برای شعر، داوری، آهنگسازی و... تشکیل داده‌ایم که تاکنون ۹۰ درصد مسیر طی شده است و پس از تکمیل آن اعلام خواهیم کرد که کدام شعر، کدام آهنگ و کدام خواننده انتخاب شده است. البته ممکن است ما به جای یک سرود چند سرود داشته باشیم. مبلغ قرارداد ما نیز پایه خوبی دارد.