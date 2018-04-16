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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

براساس بخشنامه اعلام شد؛

شرط وزارت علوم برای راه اندازی دکتری در دانشگاههای سطح ۱ و ۲

شرط وزارت علوم برای راه اندازی دکتری در دانشگاههای سطح ۱ و ۲

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: براساس بخشنامه وزارت علوم دانشگاه ها سطح یک و دو درصورتی می توانند دوره جدید دکتری راه اندازی کنند که یک دوره قبلی دکتری را متوقف کنند.

جعفر کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن پذیرش دانشجویان دکتری در دانشگاه ها و برنامه دانشگاه خوارزمی دراین خصوص گفت: براساس بخشنامه وزارت علوم توسعه دوره دکتری در دانشگاه ها محدود شده و به جز دانشگاه های سطح یک و سطح دو، به هیچ دانشگاهی مجوز راه اندازی دوره دکتری جدید داده نمی شود.

وی ادامه داد: دانشگاه خوارزمی از آن دسته دانشگاه هایی است که می توانند دوره دکتری جدید راه اندازی کنند منتهی، این دانشگاه‌ها برای راه اندازی دوره دکتری جدید، باید پذیرش در یک دوره دکتری قبلی را متوقف کنند.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی یادآورشد: ما نیز دراین زمینه فعال هستیم و به دانشکده ها ابلاغ کرده ایم در صورتی که خواستار راه اندازی دوره دکتری جدید هستند، با در نظر گرفتن این بخشنامه وزارت علوم، باید یک دوره قبلی خود را متوقف کنند تا بتوانند دوره جدید دکتری راه اندازی کنند.

وی ادامه داد: اکنون دانشکده های ما در حال مطالعه هستند که نیاز کشور در کدام رشته ها است، دانشگاه خوارزمی اگر بخواهد رشته جدید مورد نیاز جامعه را  راه اندازی کند،  با توجه به این محدودیت وزارت علوم راه اندازی خواهد کرد.

کد مطلب 4272034
زهرا سیفی

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