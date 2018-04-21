به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش عالی و بررسی مشکلات دانشگاه‌های گرمسار بابیان اینکه توسعه دانشگاه‌های گرمسار و آردان در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: بر این اساس چهار میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای برای دانشکده پیراپزشکی آرادان از محل اعتبارات ملی و پنج میلیارد تومان ردیف بودجه برای دانشگاه دولتی گرمسار نیز از اعتبارات کشوری تخصیص‌یافته است.

وی بابیان اینکه تحولات خوبی در زمینه جذب و توسعه دانشجو در دانشگاه‌ها انجام‌شده است، افزود: با احصاء مشکلات و تقویت نقاط قوت ضمن راه‌اندازی شهرک دانشگاهی در گرمسار می‌توانیم از این ظرفیت به نفع توسعه اقتصادی شهرستان استفاده کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری همایش اشتغال کشور در گرمسار نام برد و ابراز داشت: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اولویت‌های مجلس و دولت محسوب می‌شود بنابراین این همایش در واقع به بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های علمی برای ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

کاتب با بیان اینکه از ظرفیت‌های کشور به ویژه دانشگاهیان در توسعه اقتصادی استفاده‌ای نشده و اصولا برنامه‌ای نیز برای آن تعریف‌نشده بود، تصریح کرد: پروژه‌های اقتصادی کشور باید با محوریت توسعه زیرساخت‌های علمی تقویت شود.

وی ضمن بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در گرمسار وجود دارد که با بهره‌گیری از آن می‌توان به توسعه اقتصادی دست‌یافت، افزود: یکی از منابع و ظرفیت‌های مغفول مانده در گرمسار استفاده زا انرژی خورشیدی است که راه‌اندازی پنل های خورشیدی به بهره‌گیری از پیوند علم و صنعت می‌تواند به بالندگی شهرستان کمک کند.

همایش اشتغال اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور رئیس کمیته امداد کشور در گرمسار برگزار می‌شود.