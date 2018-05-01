  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

تکلیف جایگزین علیرضا قربانی مشخص شد

شهرداد روحانی ۲ قطعه بی کلام برای تیم ملی فوتبال می‌سازد

شهرداد روحانی ۲ قطعه بی کلام برای تیم ملی فوتبال می‌سازد

رهبر ارکستر سمفونیک تهران، ۲ قطعه بی کلام را برای مجموعه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می‌ سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران ۲ قطعه بی کلام را برای مجموعه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می‌سازد. در مجموعه سرودهای تیم ملی، این ۲ قطعه بی کلام با نام‌های «سرود قهرمانان» و «سرود جام جهانی» جانشین قطعه ای شده که پیش از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.

بر اساس توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی به عنوان متولی ساخت سرودهای تیم ملی، قطعه‌ای با شعری از ساعد باقری و صدای علیرضا قربانی در حال آماده سازی بود که در ادامه ساخت این قطعه، قربانی انصراف خود را از همراهی در این رویداد موسیقیایی اعلام کرد.

روابط عمومی بنیاد رودکی با سپاس دوباره از قربانی و قدردانی ویژه از ساعد باقری، اعلام کرد: «با توجه به اینکه شعر و قطعه فوق بر اساس سبک موسیقیایی و اجرایی علیرضا قربانی تنظیم شده بود، با احترام  به شخصیت هنری ایشان از جایگزینی خواننده دیگر خودداری کرده و این ۲ قطعه به صورت بی کلام جایگزین آن شد.»

کد مطلب 4286082
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها