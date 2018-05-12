به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غمخوار صبح شنبه در مراسم افتتاح فاز دو مزرعه پرورش شتر مرغ بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از مهمترین رسالت های بنیاد تعاون زندانیان توانمند سازی مددجویان از طریق اشتغال زایی است.

رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور بیان کشور بیان کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بازگشت مجدد زندانیان به زندان نداشتن شغل و حرفه مناسب برای کار و درآمد زایی است که در است زمینه باید تدبیر مناسبی اندیشید.

غمخوار ادامه داد: با توجه به فعالیت بنیاد تعاون زندانیان و اقدامات فرهنگی در مجموعه زندان تغییرات روحی تأثیرگذاری در بین برخی از مددجویان به وجود آمده که بازگشت آنان پس از آزادی را به حداقل می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ هزار نفر از مددجویان زندان‌های کشور در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند، افزود: ۵۰ درصد این درآمد به خانواده زندانی و ۵۰ درصد دیگر به خود زندانی پرداخت می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور یادآور شد: بنیاد تعاون زندانیان جهت اشتغال‌زایی برای مددجویان در گیلان پرورش ماهی خاویار، استان بوشهر پرورش میگو و در شرق کشور نیز پرورش شترمرغ را پیگیری می‌کند.

رحیم مطهر نژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور نیز در این مراسم گفت: هر شغلی که در زندان برای یک مددجو ایجاد شود ۴ آسیب اجتماعی که متوجه خود زندانی، زندانیان دیگر، خانواده زندانی و جامعه است، کاهش می‌یابد.

زندانیان کشور سه هزار نوع کالا تولید می‌کنند

وی اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای مددجویان زندان‌های کشور باعث شده که بازگشت به زندان بعد از آزادی بسیار کاهش پیداکرده و به دو درصد برسد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور بیان کرد: مددجویان توانمند زندان‌های کشور در حال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ نوع کالا تولید کرده. و در ۸۰۰ مجموعه تولیدی فعالیت می‌کنند.

مطهر نژاد ادامه داد: در طی ۶ سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان به زندانیان کشور و خانواده‌های آنان از محل بنیاد تعاون زندانیان کشور حقوق پرداخت‌شده است.

وی با اشاره به‌ضرورت تغییر نگاه به فرد زندانی یادآور شد: برای هر فردی امکان خطا و زندانی شدن وجود دارد و از این منظر نباید به فردی که دوران محکومیت خود را گذرانده است نگاه منفی داشت.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به اینکه سوءپیشینه عامل مهم بیکاری زندانیان پس از آزادی است، یادآور شد: راه‌حل این مشکل حذف جرائم غیر مؤثر از پرونده کیفری زندانی است.