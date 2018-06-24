صنایع دستی ایرانی فقط روی طاقچه خانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بهشتی، پژوهشگر و نویسنده در نشست معاونت صنایع دستی و ریاست سازمان میراث فرهنگی با برج سازان مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران که ظهر روز سوم تیرماه در کاخ سعدآباد برگزار شد گفت: یکی از موانع ذهنی درباره صنایع دستی همان عنوان صنایع دستی است. در صورتی که سابقه صنایع دستی بسیار زیاد است و به دست ساخته های بشر، صنایع دستی می گفته اند ولی هیچ وقت اسمش این نبود. شاید هضم کردن اینکه چطور صنعت و هنر می تواند یکی شود سخت باشد اما ما واژه صنعت را برای شعر هم بکار می بریم. تا زمانی که صنایع دستی سازمانی نداشت همه چیز صنایع دستی بود. ما در صنایع دستی آش می خوردیم، سفره پهن می کردیم و کاملا در متن زندگی ما حضور داشت اما زمانی که دارای یک سازمانی شد از زندگی ما هم رفت و حالا برای روی طاقچه از آن استفاده می کنیم. این یکی از بلاهایی است که بر سر آن آورده ایم. صنایع دستی متعلق به گذشته است و ما را به یاد گذشته دور می اندازد و خاصیت معاصر شدن را ندارد. این اتفاق خوب نیست. از زمان تاسیس صنایع دستی به قبل هیچ زمانی نیست که صنایع دستی به روز نشده باشد.

در ادامه این برنامه پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور گفت: اولین مدل خانه ایرانی را در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح کردیم. این خانه نشان می دهد که می توان از صفر تا ۱۰۰ طراحی آن با صنایع دستی ایرانی باشد. ما حتی خانه صلح جو در تبریز را نیز به عنوان اولین مدل خانه ایرانی افتتاح کردیم. از زمانی که این مدل ارزش شد بسیاری از افراد از آن استقبال کردند از جمله رایزن های فرهنگی در وین، فرانسه یا ایتالیا و آنها نیز خواستار نمایش این مدل شدند. ما بر آن شدیم تا دومین خانه ایرانی را نیز در نمایشگاه صنایع دستی امسال به نمایش بگذاریم.همچنین سازمان میراث فرهنگی خود را ملزم به بسترسازی این هنر می کند و می خواهیم دست برج سازان را در دست هنرمندانی قرار دهیم که کار با کیفیت تری می سازند.

مسعود انوشفر طراح خانه ایرانی و معمار نیز به ارائه مدل های خارجی و استفاده از هنر در ساختمان ها و برج های بزرگ پرداخت و گفت: تمام تلاشمان در طرح ها این بوده که وقتی خانه تاریخی احیا می‌شود در آن از صنایع دستی ایران نیز استفاده کنیم.این مدل ها می تواند نمونه ای برای الگوبرداری برج سازان در ایران باشد. در این زمینه نیز می توانیم برج سازان را حمایت کنیم.

در ادامه این نشست خبری از برج سازان پیشنهاداتی را ارائه کردند. جلال صادقی یکی از این انبوه سازان بود که گفت: در زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی صحبت می کرد دائم به این فکر بودم که دلار چقدر بالا رفته است. ما در چنین شرایطی زندگی می کنیم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشید که بسیاری از رشته های صنایع دستی از بین رفته است. همچنین بسیاری از شاهکارهای معماری توسط حکما و پادشاهان ساخته شده یعنی پس از دستور حاکمیتی بوده که مردم توانسته اند از آن بناها استفاده کنند. من پیشنهاد می کنم که اجازه ندهید هنر صنعتگران از بین برود. تحریک سلیقه نیز باید انجام شود. این تحریک سلیقه بر عهده شما دولتی هاست. وظیفه دیگر برعهده طراحان و سازندگان است تا اگر ساختمانی ساخته می‌شود از محصولات با کیفیت ایرانی استفاده کنیم. اگر این محصولات با کیفیت توسط تولید کننده عرضه شود حتما خریدار هم خواهد داشت.

طیار یکی دیگر از این سرمایه گذاران پیشنهاد داد که کارگروهی برای آشنایی بیشتر تولید کنندگان صنایع دستی و مراکز خرید ایجاد شود.

اسکندری از برج سازان دیگر تهران نیز گفت: بهتر است در پروژه مسکن مهر استفاده از هنر ایرانی و صنایع دستی مد نظر قرار گیرد.

حیدری پور نیز از یک هلدینگ ساختمان سازی در این برنامه پیشنهاد داد خانه ایرانی در همه مراکز استان ها راه اندازی شود و در کشور یک مسابقه برگزار شود که برج سازان بهترین نمونه ها را در استفاده از هنر ایرانی و صنایع دستی به نمایش بگذارند و بهترین آثار انتخاب شود.

اما در ادامه شفیعی از سرمایه گذاران این حوزه نیز گفت: نمی توان در ساختمان کلاسیک از آثار صنایع دستی ایرانی استفاده کرد.