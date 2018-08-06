محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان دیدگاه‌ها و توقعاتشان را از رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کردند و تاکید داشتند رئیس مجلس می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی و در راستای ترمیم کابینه ایفا کند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اعضای شورای مرکزی معتقد بودند باید تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود و ریاست مجلس نیز می تواند از موقعیت خود برای اصلاح تیم دولت و اصلاح رویه های عملکرد آن استفاده کند.

دهقان ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند راهکارهای زیادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد و در عین حال ما در موقعیتی نیستیم که افرادی در دولت و مجلس دست تسلیم در برابر آمریکا بلند کنند.

وی با بیان اینکه اکثر چهره‌های کارشناسی مجلس در فراکسیون ولایی حضور دارند، گفت: به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که هیئت رئیسه مجلس می‌تواند از توان کارشناسی فراکسیون ولایی استفاده کند.

رئیس فراکسیون ولایی گفت: اقای لاریجانی نیز ضمن استقبال از نظرات کارشناسی اعضای این فراکسیون، وضعیت کشور را تبیین کرد و گزارشی از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد.

وی با اشاره به تاکید لاریجانی بر وحدت و جلوگیری از سیاه نمایی گفت: رئیس مجلس به امید بخشی در جامعه و جلوگیری از ناامیدی مردم تاکید داشت.

دهقان اظهارداشت: اعضای فراکسیون ولایی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشته و معتقد بودند قوه قضائیه باید با فساد اقتصادی به صورت جدی برخورد کند و مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه بکشاند.

وی اظهارداشت: آقای لاریجانی معتقد بود باید با فساد برخورد شود اما نباید سیاه نمایی شود و نمایندگان در نطق ها و اظهاراتشان سیاه نمایی کنند زیرا این مساله موجب ناامیدی مردم می شود.