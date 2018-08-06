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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

روایت دهقان از جلسه فراکسیون ولایی با رئیس‌ مجلس؛

لاریجانی: بدون سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم با فساد برخورد کنیم

لاریجانی: بدون سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم با فساد برخورد کنیم

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح جزئیات جلسه اعضای شورای مرکزی این فراکسیون با رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی معتقد بود باید با فساد برخورد شود اما نباید سیاه‌نمایی صورت گیرد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان دیدگاه‌ها و توقعاتشان را از رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کردند و تاکید داشتند رئیس مجلس می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی و در راستای ترمیم کابینه ایفا کند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اعضای شورای مرکزی معتقد بودند باید تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود و ریاست مجلس نیز می تواند از موقعیت خود برای اصلاح تیم دولت و اصلاح رویه های عملکرد آن استفاده کند.

دهقان ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند راهکارهای زیادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد و در عین حال ما در موقعیتی نیستیم که افرادی در دولت و مجلس دست تسلیم در برابر آمریکا بلند کنند.

وی با بیان اینکه اکثر چهره‌های کارشناسی مجلس در فراکسیون ولایی حضور دارند، گفت: به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که هیئت رئیسه مجلس می‌تواند از توان کارشناسی فراکسیون ولایی استفاده کند.

رئیس فراکسیون ولایی گفت: اقای لاریجانی نیز ضمن استقبال از نظرات کارشناسی اعضای این فراکسیون، وضعیت کشور را تبیین کرد و گزارشی از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد.

وی با اشاره به تاکید لاریجانی بر وحدت و جلوگیری از سیاه نمایی گفت: رئیس مجلس به امید بخشی در جامعه و جلوگیری از ناامیدی مردم تاکید داشت.

دهقان اظهارداشت: اعضای فراکسیون ولایی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشته و معتقد بودند قوه قضائیه باید با فساد اقتصادی به صورت جدی برخورد کند و مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه بکشاند.

وی اظهارداشت: آقای لاریجانی معتقد بود باید با فساد برخورد شود اما نباید سیاه نمایی شود و نمایندگان در نطق ها و اظهاراتشان سیاه نمایی کنند زیرا این مساله موجب ناامیدی مردم می شود.

کد مطلب 4367029

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