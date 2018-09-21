به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انگلیس پس از مدت ها سکوت ادعا کرد که از ارجاع جنایت نسل‌کشی علیه مسلمانان در ایالت غربی میانمار به دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کند!

جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس که برای یک دیداری دو روزه به میانمار سفر کرده است، پس از ملاقات با «آنگ‌سان ‌سوچی» رهبر دولت این کشور اعلام کرد: اگر قرار نیست اصل پاسخگویی در میانمار اجرا شود، جامعه بین‌ المللی باید گزینه‌ های دیگر از جمله ارجاع این مسأله به دادگاه کیفری بین‌المللی را مد نظر قرار دهد.

وزیر خارجه انگلیس در توئیتر شخصی خود در این باره افزود: این گزینه مستلزم جلب حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل است که ممکن است تحقق نیابد و در چنین صورتی، لازم است گزینه‌ های دیگر نیز بررسی شود.

این در حالیست که همزمان با اولین سالگرد دُور جدید حملات ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا، سازمان ملل چندی پیش فرمانده ارتش این کشور را به نسل کشی متهم کرده بود.

کمیته تحقیق سازمان ملل از شورای امنیت نیز خواسته بود تا عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم قرار داده و صادرات سلاح به این میانمار را ممنوع کند.

سازمان ملل اعلام کرد که فرماندهان ارتش میانمار باید به اتهام کشتار و تجاوز جمعی مسلمانان روهینگیا محاکمه شوند.

سازمان ملل اعلام کرد فرمانده کل ارتش میانمار به همراه 5 ژنرال وی «به قصد نسل‌کشیِ» مسلمانان روهینگیا مرتکب قتل و تجاوز گروهی در این کشور شده‌اند.

در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در سالگرد بحران روهینگیا در میانمار منتشر شد بازرسان این سازمان خواستار محاکمه این افراد برای برنامه‌ریزی «شدیدترین جنایت علیه بشریت تحت لوای قانون» شد.

شایان ذکر است، از ۲۵ آگوست سال گذشته میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین واقع در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آنها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.