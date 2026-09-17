کریمی: روستابازارها مسیر عرضه مستقیم محصولات کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی عصر پنجشنبه به همراه معاون توسعه بازرگانی، مدیر بازرسی کالا و مدیر تعاون روستایی استان از روستابازارهای سطح شهر کرمانشاه بازدید کرد و روند فعالیت این مراکز را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

هدف از این بازدید، بررسی نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین محصولات تولیدی روستانشینان در روستابازارها و ارزیابی روند عرضه مستقیم این محصولات بدون واسطه و دلالی عنوان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جریان این بازدید بر اهمیت فعالیت روستابازارها در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد و روند عرضه کالا در این مراکز را مورد بررسی قرار داد.

در حال حاضر ۳۰ روستابازار در سطح استان کرمانشاه فعالیت دارند و در مقاطع افزایش قیمت برخی محصولات، از جمله سیب‌زمینی و پیاز، امکان عرضه مستقیم این محصولات با کمترین سود در این مراکز فراهم می‌شود.

روستابازارها با هدف کوتاه کردن مسیر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و کاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات روستایی در سطح استان توسعه یافته‌اند.

فرآیند ایجاد و توسعه این بازارها در شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر با پیگیری مدیریت تعاون روستایی استان، سازمان جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دنبال شده و فعالیت آنها در مرکز استان و شهرستان‌ها در حال گسترش است.

این مراکز علاوه بر عرضه کالاهای اساسی، امکان عرضه محصولات تولیدی روستانشینان را نیز فراهم می‌کنند و به عنوان یکی از مسیرهای توزیع مستقیم محصولات تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.