کریمی: روستابازارها مسیر عرضه مستقیم محصولات کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی عصر پنجشنبه به همراه معاون توسعه بازرگانی، مدیر بازرسی کالا و مدیر تعاون روستایی استان از روستابازارهای سطح شهر کرمانشاه بازدید کرد و روند فعالیت این مراکز را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
هدف از این بازدید، بررسی نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین محصولات تولیدی روستانشینان در روستابازارها و ارزیابی روند عرضه مستقیم این محصولات بدون واسطه و دلالی عنوان شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جریان این بازدید بر اهمیت فعالیت روستابازارها در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تأکید کرد و روند عرضه کالا در این مراکز را مورد بررسی قرار داد.
در حال حاضر ۳۰ روستابازار در سطح استان کرمانشاه فعالیت دارند و در مقاطع افزایش قیمت برخی محصولات، از جمله سیبزمینی و پیاز، امکان عرضه مستقیم این محصولات با کمترین سود در این مراکز فراهم میشود.
روستابازارها با هدف کوتاه کردن مسیر میان تولیدکننده و مصرفکننده و کاهش نقش واسطهها در عرضه محصولات روستایی در سطح استان توسعه یافتهاند.
فرآیند ایجاد و توسعه این بازارها در شهر کرمانشاه طی ماههای اخیر با پیگیری مدیریت تعاون روستایی استان، سازمان جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دنبال شده و فعالیت آنها در مرکز استان و شهرستانها در حال گسترش است.
این مراکز علاوه بر عرضه کالاهای اساسی، امکان عرضه محصولات تولیدی روستانشینان را نیز فراهم میکنند و به عنوان یکی از مسیرهای توزیع مستقیم محصولات تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند.
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