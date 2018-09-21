دست های پشت پرده خرید ۲ تن سکه برای مردم شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی نعیمآبادی در خطبههای نمازجمعه این هفته با گرامیداشت آغاز هفته دفاعمقدس بیان داشت: باید همه تلاش کنیم که راه شهدا در جامعه ادامه داشته باشد و این راه به فراموشی سپرده نشود.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار شهید، جانباز و اسیر در دفاعمقدس تقدیم نظام شده است، عنوان کرد: در دوران دفاعمقدس همه کشورها به غیر از دو کشور علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند و از عراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می کردند.
آیت الله نعیم آبادی با اشاره به قیام خونین عاشورا خاطرنشان کرد: دشمن شناسی یک اصل است و اگر از این موضوع غفلت کنیم شاهد حوادث مشابه عاشورا می شویم، در حادثه عاشورا، غفلت نقش مهمی داشت در کربلا دشمن را نشناختند و به جنگ با امام حسین(ع) پرداختند.
وی ضمن اعلام اینکه غفلت عنصر نابود کننده امور سیاسی، دینی و فرهنگی خواهد بود، اظهارداشت: غفلت ویران کننده افراد یک جامعه و اعتقادات آنها نسبت به مسائل پیرامونش خواهد شد. بایستی به موضوع رشوه توجه ویژهای شود. رشوهگیر و رشوهدهنده وجود دارند که بایستی شناسایی شوند.
وی ابراز داشت: ندادن حق مردم، زمینهساز رشوه است. بایستی امورات اداری و... مردم به درستی انجام شود تا فرصت رشوه از بین رود. البته هیچ دلیلی، رشوه را حق نمیکند و کسی نمیتواند بگوید چون اموراتم را انجام نمیدهند، بایستی رشوه دهم.
وی گفت: در موضوع جمع کردن دو تن سکه طلا، دستهایی وجود داشت که بایستی شناسایی شوند.
نعیمآبادی افزود: در انتخابات آینده، مراقب رشوهدهندهها باشید. رشوههای میلیاردی داده میشود. اما این افراد برای ساخت مسجد مشارکت نمیکنند. نباید اجازه داد چنین افرادی در انتخابات به هدفشان برسند وبایستی آنها را کنار زد.
وی خاطرنشان کرد: نباید با وعدهی کباب رای داد و نباید اجازه داد پولدارها اطراف کاندیدها باشند.
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