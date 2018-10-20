استفاده از مصالح بومی بهترین روش حفاظت از آثار تاریخی است

به‌گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کارگاه آموزشی و بین المللی مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی، از صبح امروز در سالن شهید مدرس وزارت دارایی برگزار شد در این برنامه که با حضور گرون آرون رئیس کمیته بین المللی ایسکارسا و جمعی از استادان، معماران و فعالان حوزه مرمت از داخل و خارج کشور آغاز شد، در این کارگاه آموزشی بین‌المللی که به‌مدت سه روز در تهران ادامه خواهد داشت، جدیدترین اصول حفاظت و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با حضور استادانی از داخل و خارج کشور، کارگاه های آموزشی برگزار خواهد شد . محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی گفت: موضوع مهم و با اهمیت میراث فرهنگی، حفاظت است، حفاظت از تاریخ و حفاظت از مواریث فرهنگی، بنابراین همه باید در این موضوع مشارکت داشته باشند و خوشبختانه برای برگزاری این کارگاه مهم بین المللی شاهد حمایت و همکاری بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی بوده ایم.

وی بیان کرد: شاهکارهایی را در حوزه معماری از ایرانی ها سراغ داریم و در طول تاریخ شاهد خلق معماری های شگفت انگیز از سوی ایرانیان هستیم که به عنوان مثال می توان به خلق گنبد اشاره کرد و بعد از آن نیز شاهد خلق انواع سازه های معماری از سوی ایران بودیم و بدون ایران نمی توان این موضوع را در دنیا پیگیری و جستجو کرد.

طالبیان ادامه داد: در کنار انواع سازه ها شاهد بافت ها و بناهای تاریخی بی شماری در ایران هستیم که همه این ها شاهکار هستند، در ایران هزاران تجربه نهفته است، معماران و مهندسان جدید به این موضوع کمتر توجه کرده اند در حالی که این موضوع و شاهکارهای ایرانی رمزگشایی شود.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر یک نهضتی آغاز شده است تا حفاظت به شکل بهتری ایجاد شود، خوشبختانه نسبت به دهه های گذشته موضوع حفاظت به شکل بهتری دنبال می شود اما نسبت به تعداد بافت ها و بناهای تاریخی و آثار فرهنگی تاریخی که در کشور وجود دارد، موضوع حفاظت از آثار تاریخی باید با قوت و جدیت بیشتری دنبال شود.

او در ادامه به مختصات سازه های تاریخی اشاره کرد و گفت: در سازه های تاریخی و معماری بناهای فرهنگی تاریخی شاهد این هستیم که موضوعات ایمنی و حفاظت به خوبی رعایت شده است، به عنوان مثال در تخت جمشید سازه ها به گونه ای احداث شده که در مقابل زمین لرزه مقاوم است، ما باید از این نوع معماری درس بگیریم و تجربه های جدید کسب کنیم.

طالبیان گفت: در کارگاه هایی که در دهه های گذشته برگزار کردیم با استفاده از نظرات و تجربیات استادان با تجربه به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش برای حفاظت و نگهداری از آثار فرهنگی تاریخی استفاده از مصالح بومی است، مصالحی که در دسترس افراد باشد و بتوانند به راحتی آن را تهیه کنند.

وی گفت: خوشبختانه در حوزه مقاوم سازی، نمونه های خوبی را در ایران داریم که رمز گشایی آن ها و استفاده از تجربه قدیمی ها می تواند به حفاظت هرچه بهتر از آثار فرهنگی تاریخی کمک کند.

گرون آرون رئیس ایسکارسا نیز در این مراسم گفت: ایسکارسا یک نهاد زیر نظر ایکوموس است که فعالیت خود را از سال 1996 شروع کرده است و در این نهاد مهندسان و معماران از کشورهای مختلف حضور دارند که به موضوع حفاظت از ابنیه تاریخی و سازه های تاریخی می پردازند. این کمیته در هر سال دوبار تشکیل جلسه می دهد.

او افزود: کمک به دانش حفظ میراث فرهنگی، ارائه توصیه ها به اهداف این موضوع، ترویج دانش مرتبط با اصول حفاظت، مشارکت در سازمان‌دهی برنامه های آموزشی و نیز گسترش همکاری ها با سایر کمیته های ایکوموس از مهمترین اهداف ایسکارسا است.

در این کارگاه که در روزهای شنبه، یکشنبه و دو شنبه هفته جاری در تهران ادامه خواهد داشت، 10 نشست تخصصی با حضور استادان بین المللی برگزار می شود و در پایان روز سوم، شرکت کنندگان با مرمت نمونه هایی از جمله مدرسه سپهسالار، مسجد ده نو در میبد و منار بسطام آشنا خواهند شد.

اساتید سازه و مرمت شرکت‌کننده در این برنامه در قالب دو گروه و با سفر به استان‌های اصفهان، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، لرستان و همدان مشکلات سازه‌ای بناهایی همچون مجموعه شیخ علاءالدوله در سمنان، سازه‌های آبی شوشتر، مقبره دانیال نبی در شوش، پل قدیم دزفول و قلعه شوش، آتشکده فیروزآباد، قلعه دختر، میل گور، آتشکده سروستان را از نزدیک بررسی خواهند کرد.

بازدید مجموعه میدان امام، سی‌وسه‌پل، مسجد جامع همدان، پل‌های تاریخی گاومیشان، کشکان و قلعه فلک‌الافلاک در استان لرستان از دیگر بناهایی است که از سوی هیئت اعزامی مورد بازدید و بررسی قرار خواهد گرفت.