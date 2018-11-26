جودوکاران نونهال خوزستانی به مصاف حریفان خود می روند

مصطفی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره از مسابقات نیز از استان رضا عباسی سلطانی، امیرحسین چریکی، محمد نجف وند، محمدجواد سهرابی، ماهان زاهدیان، آرش رحیمی، عبدالکریم معیدی، یاسر سلیمانی، سیدمبین ضرغامی و مهدی بسحاق حضور یافتند.

وی افزود: جودو کاران استان خوزستان در وزن های ۳۰، ۳۴، ۳۸، ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶ و ۷۳ کیلوگرم بر روی تاتامی می روند.

سرپرست تیم جودو نونهالان خوزستان گفت: این دوره از رقابت ها امروز و فردا پنجم و ششم آذرماه به میزبانی استان یزد برگزار می شود.

الیاسی عنوان کرد: امیدواریم در اولین المپیاد استعدادهای برتر جودو نونهالان صاحب سکو شویم.