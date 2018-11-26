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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

جودوکاران نونهال خوزستانی به مصاف حریفان خود می روند

جودوکاران نونهال خوزستانی به مصاف حریفان خود می روند

اهواز- سرپرست تیم جودوی نونهالان خوزستان از مصاف جودوکاران نونهال خوزستانی با رقبای خود در اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی نونهالان کشور به میزبانی استان یزد خبر داد.

مصطفی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره از مسابقات نیز از استان رضا عباسی سلطانی، امیرحسین چریکی، محمد نجف وند، محمدجواد سهرابی، ماهان زاهدیان، آرش رحیمی، عبدالکریم معیدی، یاسر سلیمانی، سیدمبین ضرغامی و مهدی بسحاق حضور یافتند.

وی افزود: جودو کاران استان خوزستان در وزن های ۳۰، ۳۴، ۳۸، ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶ و ۷۳ کیلوگرم بر روی تاتامی می روند.

سرپرست تیم جودو نونهالان خوزستان گفت: این دوره از رقابت ها امروز و فردا پنجم و ششم آذرماه به میزبانی استان یزد برگزار می شود.

الیاسی عنوان کرد: امیدواریم در اولین المپیاد استعدادهای برتر جودو نونهالان صاحب سکو شویم.

کد مطلب 4468205

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