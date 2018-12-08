دفاع مقدس گنجینه ای ارزشمند برای پیام آوران ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی پیام آوران ایثار استان زنجان با حضور اسکندر یارنسب مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، علی کاظمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان، حمید اعتماد رییس اداره پیام آوران ایثار، حجت الاسلام صادقی مدرس کارگاه و جمعی از پیام آوران ایثار زنجان و خانواده های معظم شهدا برگزار شد.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه ضمن تقدیر از بنیاد استان زنجان در برگزاری این کارگاه با اشاره به عناصر انتقال پیام اظهار داشت: در حوزه پیام آوران ایثار اگر بخواهیم یک پیام از دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به یک نسلی انتقال دهیم نیازمند محتوای پیام، ابزار انتقال، گیرنده و فرستنده محتوای پیام هستیم.

یارنسب دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را یک گنجینه ارزشمند برای پیام آوران ایثار برشمرد و گفت: دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس به عنوان گنجینه ای از معارف با آموزه های دینی، مذهبی و شیعی است که به عنوان پیام «پیام آوران ایثار» تلقی می شود.

وی تصریح کرد: هر آنچه در انقلاب اسلامی به عنوان یک رخداد فرهنگی به وقوع پیوسته است، پیامی مهم برای نسل های آینده است و کسانی که در شکل گیری این نظام، پیروزی، تثبیت و تقویت آن نقش داشتند در این پیام رسانی موثر هستند

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: ایثارگران گنجینه عظیم و مقدسی با کوله باری از پیام و گنجینه ای قوی و غنی در دوران انقلاب و دفاع مقدس هستند. آن ها در متن حادثه بودند و بیشترین سهم را در انتقال این ارزش ها برخوردار هستند و با اسنادی که در دل دارند، می توانند این پیام را به نحو احسن به نسل کنونی برسانند چراکه خود خالق پیام هستند.

یارنسب در خصوص ابزارهای انتقال پیام گفت: در دنیای امروزی به عنوان دهکده جهانی که انواع ابزار و تکنولوژی مختلف وجود دارد، روش ها و قالب های مختلفی به عنوان ابزار انتقال پیامِ «پیام آوران ایثار» وجود دارد.

وی نسل جوان را گیرنده پیام «پیام آوران ایثار» برشمرد و گفت: در شرایط امروزی که نسل جوان در باران تبلیغی گسترده ای قرار دارند، باید تلاش کنیم پیام این عزیزان به نحو احسن به نسل جوان انتقال یابد.

یارنسب با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در سطح کشور به عنوان پیام آوران ایثار آموزش دیده اند، اظهار داشت: از استان زنجان نیز ۶۰ نفر در این دوره ها حضور داشته و با اصول سخنوری و انتقال پیام آشنا شده اند.

در ادامه مدیر کل بنیاد استان زنجان نیز جامعه ایثارگری را مروجین فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه ایثارگری در نقش یک جبهه فرهنگی در جامعه نقش آفرینی می کنند. زنجان به لحاظ وسعت آبی و خاکی و جمعیتی خود در دوران دفاع مقدس خوش درخشید و در نزدیک به ۴۰ عملیات پر فتوح نقش اساسی و خط شکنی داشت.

علی کاظمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز با اشاره به ۷ هزار جانباز، ۳ هزار شهید و ۵۸۶ آزاده در استان زنجان، اضافه کرد: غواصان خط شکن زنجانی سند پیروزی و افتخار استان هستند که امیدواریم ادامه دهنده راه این شهدا باشیم.

وی وجود هیئت های مذهبی استان به ویژه حسینیه اعظم زنجان را پشتوانه محکمی برای مجاهدپروری و فلسفه کار تبلیغی عنوان کرد و گفت: در موزه شهدای زنجان ۱۶۰ هزار سند از شهدا به عنوان منابع موثقی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد.