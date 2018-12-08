  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

بازدید رئیس ستاد بازسازی عتبات از طرح توسعه حرم‌های کربلا و نجف

بازدید رئیس ستاد بازسازی عتبات از طرح توسعه حرم‌های کربلا و نجف

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از دو طرح بزرگ توسعه حرم‌های مطهر امام علی(ع) و سیدالشهداء(ع) در عراق بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، به منظور بررسی روند پیشرفت طرح های توسعه حرم امام علی مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) و فاز اول طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) به عراق سفر کرد.

در جریان این بازدیدها، مهندسان، پیمانکاران، دستگاه‌ نظارت و مشاوران پروژه ضمن ارائه گزارش به بیان مسائل فنی و چالش‌های پیش رو پرداختند که رئیس ستاد بازسازی عتبات نیز دستورات مقتضی جهت رفع مشکلات را صادر کرد.

همچنین در این سفر، رئیس ستاد بازسازی عتبات با راضی تولیت آستان مطهر علوی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 4479509
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها