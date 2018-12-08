به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، به منظور بررسی روند پیشرفت طرح های توسعه حرم امام علی مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) و فاز اول طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) به عراق سفر کرد.

در جریان این بازدیدها، مهندسان، پیمانکاران، دستگاه‌ نظارت و مشاوران پروژه ضمن ارائه گزارش به بیان مسائل فنی و چالش‌های پیش رو پرداختند که رئیس ستاد بازسازی عتبات نیز دستورات مقتضی جهت رفع مشکلات را صادر کرد.

همچنین در این سفر، رئیس ستاد بازسازی عتبات با راضی تولیت آستان مطهر علوی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.