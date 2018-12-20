به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین کنفرانس بین‌المللی افلاطون و سنت‌های افلاطونی در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه ۲۰۱۹ در آمستردام- هلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل افلاطون، زندگی افلاطون، تأثیر افلاطون بر تاریخ فلسفه، تأثیر فیلسوفان اولیه بر افلاطون، افلاطون و فلسفه اسلامی، افلاطون و فلسفه مدرن، افلاطون در شعر و حماسه، گفتگوهای تاریخی افلاطون و سقراط، توصیف افلاطون از سقراط، موقعیت‌های اخلاقی در گفتگوهای اولیه، موقعیت روحی در گفتگوهای اولیه، موقعیت‌های مذهبی در گفتگوهای اولیه، موقعیت‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در گفتمان‌های اولیه، جاودانگی و تناسخ، روانشناسی اخلاقی، نقد هنر، عشق افلاطونی و روش‌شناسی فلسفی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۵/amsterdam/ICPPT?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۵/amsterdam/ICPPT مراجعه گردد.