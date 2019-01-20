به گزارش خبرنگار مهر از امارات، پیم فربیک بعد از باخت تیم ملی فوتبال عمان از ایران و حذف از جام ملت های آسیا نشست خبری گفت: فکر می کنم همه از دیدن این بازی لذت بردند. فضای خیلی خوبی در ورزشگاه بود.

وی ادامه داد: ایران یک تیم تمام عیار است. آنها خیلی خوب می جنگند و حریف را تحت فشار می گذارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان تصریح کرد: اگر ما می توانستیم در نیمه اول گل بزنیم یا با نتیجه صفر - صفر به رختکن برویم اتفاقات خوبی می افتاد.

فربیک یادآور شد: شانس ایران در برد بیشتر بود و به آنها تبریک می گویم. ما باختیم و من اینجا هستم تا بگویم دوباره شروع خواهیم کرد. اتمسفر خیلی خوبی در ورزشگاه بود و باید به هواداران ایران هم تبریک بگویم. ایران تیم بهتری بود.

وی تصریح کرد: ایران بازیکنان خیلی خوب و مربی ممتازی دارد. باید به آنها تبریک بگویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بسیاری از هواداران، ایران و ژاپن را شانس اصلی قهرمانی می دانند، دیدگاه شما در این باره چیست؟ تصریح کرد: ژاپن تیم خیلی خوبی دارد. ایران هم تیم قدرتمند و بسیار خوبی دارد که می توانند برای خلاقیت بجنگند و به موفقیت برسند. دو تیم شانس های زیادی برای موفقیت دارند.

فربیک درباره ماندن خود در عمان اظهار داشت: برنامه من ماندن در عمان است. مدت زیادی نیست به این تیم آمده ام و می خواهیم پس از اینکه به این کشور آمده ام کار را به خوبی جلو ببریم. مردم عمان عاشق فوتبال هستند و باید یکی از بهترین لیگ ها را در این تیم ایجاد کنیم. من به آینده تیم عمان خیلی امیدوارم.

سرمربی عمان افزود: ایران تیمی با ۸۰ میلیون جمعیت است و طبیعی است توانایی های فردی بیشتری داشته باشد. عمان نسبت به این کشور کوچک تر است اما بسیار زیباست و مردمی دارد که عاشق فوتبال هستند.

وی درباره عدم استفاده از برخی بازیکنان در ترکیب تیمش اظهار داشت: بازیکنی مثل محسن القصانی در زدن ضربات نهایی مشکل داشت که این بخشی از فوتبال است. این بازیکن بخشی از استراتژی ما بود. برای آینده تیمم خیلی شانس قائلم و قطعا پیشرفت هایی خواهیم داشت.