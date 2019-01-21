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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

با حضور سرلشکر جعفری؛

دومین اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین چهارشنبه برگزار می‌شود

دومین اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین چهارشنبه برگزار می‌شود

اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج سراسر کشور روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در مجتمع آموزشی امامت شهر مشهد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد جواد امام پور مدیر امور اساتید، استاد یاران و سرمربیان معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج و رییس ستاد اجرایی دومین اجلاسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی صالحین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج سراسر کشور روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در مجتمع آموزشی امامت شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

وی افزود: در این اجلاس سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و سردار غلامحسین غیب پرور سخنرانی خواهند کرد.

مدیر امور اساتید، استاد یاران و سرمربیان معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج گفت: در این اجلاس به دنبال افزایش هم اندیشی و همگرایی درخصوص تعالی شبکه تربیتی صالحین و همچنین هم افزایی میان شبکه مدیریتی، فرماندهی و اساتید و الزام بخشی به افزایش کیفیت فعالیت های شبکه تربیتی صالحین و تبادل نظر پیرامون نقش آفرینی بهتر صالحین در شرایط کنونی کشور هستیم.

کد مطلب 4519354
هادی رضایی

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