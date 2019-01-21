حجت الاسلام سید محمد جواد امام پور مدیر امور اساتید، استاد یاران و سرمربیان معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج و رییس ستاد اجرایی دومین اجلاسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی صالحین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج سراسر کشور روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در مجتمع آموزشی امامت شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

وی افزود: در این اجلاس سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و سردار غلامحسین غیب پرور سخنرانی خواهند کرد.

مدیر امور اساتید، استاد یاران و سرمربیان معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج گفت: در این اجلاس به دنبال افزایش هم اندیشی و همگرایی درخصوص تعالی شبکه تربیتی صالحین و همچنین هم افزایی میان شبکه مدیریتی، فرماندهی و اساتید و الزام بخشی به افزایش کیفیت فعالیت های شبکه تربیتی صالحین و تبادل نظر پیرامون نقش آفرینی بهتر صالحین در شرایط کنونی کشور هستیم.