کشف تونل برای حفاری غیرمجاز از پارکینگ یک خانه تا اثر ثبتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، سرهنگ محمدرضا حاجی عزیزی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان با اعلام این خبر افزود: در پیگیری خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز، در یکی از روستاهای شهرستان رزن، عوامل یگان حفاظت پس از رصد اطلاعاتی و اطمینان از صحت خبر، برای برخورد با متهمان وارد عمل شدند.

او ادامه داد: در این خصوص با اخذ مجوز قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی، اقدام به بازرسی منزل مظنون کردیم که در پارکینگ او، حفاری به عمق ۳ متر مشاهده و متهمان دستگیر شدند.

او تشریح کرد:انتهای این گودال، تونلی به طول، حدود ۶۰ متر به سمت یک اثر ثبتی که حدود ۳۰۰ متر با پارکینگ متهم فاصله داشت، حفر شده که انتهای آن به صورت حرفه‌ای سیم کشی نوری و روشنایی نصب شده بود که در این رابطه ۳ نفر دستگیر شدند.

سرهنگ حاجی عزیزی افزود: طی دو هفته گذشته ۹ نفر در رابطه با حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی و فلزیاب دستگیر شدند.

او در ادامه فعالیت های این یگان گفت: در بازرسی ازمنزل شخصی در اسدآباد نیز ۳ قلم اشیای تاریخی از جمله یک قطعه مربوط به هزاره اول پیش از میلاد کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: در سه عملیات جداگانه نیز در همدان، ملایر و اسدآباد، ۷ نفر در حین حفاری غیرمجاز دستگیر و یک دستگاه فلزیاب نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان بیان کرد: کلیه متهمان برای برخورد قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.