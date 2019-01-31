درمان کشور وضع مطلوبی ندارد/می توان هنگفت صرفه جویی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج فاضل عصر پنجشنبه در نهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های گروه پزشکی با اشاره به اهداف تشکیل این مجمع که ایجاد وفاق و دوستی و همیاری بین افراد حرفه پزشکی بوده است، افزود: یکی دیگر از اهداف تشکیل این مجمع ارتقا علمی حرفه بوده است.

وی با انتقاد از اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که فرد گرا هستیم، اظهار داشت: مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی تشکیل شد تا بتوانیم در کنار یکدیگر به معرفی این حرفه بپردازیم.

فاضل ارتباط با تصمیم گیران حوزه سلامت را یکی دیگر از اهداف تشکیل مجمع عنوان کرد و افزود: ما تلاش می کنیم تا از طریق تعامل با وزارت بهداشت بتوانیم نسبت به بهبود وضعیت حوزه سلامت کشور کمک کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر با چالش های بزرگی در حوزه درمان کشور مواجه هستیم تاکید کرد: درمان کشور در بخش خصوصی یا دولتی وضع مطلوبی ندارد و باید نگاه تازه ای به این حوزه داشت.

رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با تاکید بر این مطلب که بخش خصوصی رقیب بخش دولتی نیست، تصریح کرد: آنچه مسلم است در حوزه درمان با این روش که جلو رفته ایم خیلی موفق نبوده ایم.

وی بخش خصوصی و دولتی را مکمل یکدیگر در حوزه درمان دانست و افزود: اینکه تعرفه های عجیب و غریب به جامعه پزشکی تحمیل کنیم به جایی نمی رسیم. پیشنهاد ما به مسئولان جدید وزارت بهداشت این است که تعرفه گذاری بخش خصوصی را به عهده سازمان نظام پزشکی بگذارند تا مشکلات بیمارستان ها رفع شود.

فاضل با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی از دو طرف در حال صدمه خوردن است، افزود: یکی اینکه گفته می شود رشته پزشکی پولساز است و دیگری اینکه در حال حاضر اکثریت جامعه پزشکی زیر خط فقر قرار دارند و فقط عده ای هستند که در این بین از این حرفه و رشته سوءاستفاده می کنند.

رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ادامه داد: البته مشکل برخورد با افرادی که از رشته پزشکی سوءاستفاده می کنند وجود دارد و آن دریافت مالیات از آنان است. در واقع می توان با مالیات مشکل سوءاستفاده در پزشکی را حل کرد.

وی با بیان این مطلب که جامعه پزشکی رو به فقیرتر شدن می رود، اظهار داشت: این درست نیست که یک پزشک تمام عمر تحصیل کند و بعد با فقر زندگی کند.

فاضل در ادامه به موضوع بودجه سلامت اشاره کرد و افزود: مراجعات بی ثمر، اقلام دارویی که در نسخه ها نوشته می شود و تجویز تصویربرداری های پزشکی بیهوده باعث شده ما شاهد افزایش هزینه ها در نظام سلامت باشیم.

رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی گفت: این بخش از نظام سلامت نیاز به نظم دارد که مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی می تواند این نظم را ایجاد کند.

وی گفت: با ایجاد این نظم به صورت هنگفت می توان در حوزه سلامت صرفه جویی کرد.